國會暴動獲特赦 5驕傲男孩稱權利受侵犯「求償億元」

極右派組織「驕傲男孩」的五名領袖 ，因國會暴動遭檢控而告政府求償1億元。圖為其中三人塔里奧(中)、佩佐拉(左)和比格斯(右)。(美聯社)

極右派組織「驕傲男孩」(Proud Boys )五名領袖6日在佛州提起聯邦訴訟，聲稱其憲法權利受侵犯，要求政府支付他們1億元賠償金做為補償。這五人因策畫或參與2021年1月6日國會暴動事件被判刑10年至22年不等；但川普 總統今年初重返白宮後，已特赦該案所有約1600名被告。

華盛頓郵報報導，川普特赦國會暴動案被告，旨在重塑官方對該事件的公開敘述；但「驕傲男孩」獲赦後提告，可能迫使川普政府為當初起訴他們而辯護。歷史學家警告，若政府決定拿納稅人的錢賠償有暴力歷史的極右派組織，可能會被認為是在認可使用暴力謀取政治利益。

喬治華盛頓大學政治歷史學家達萊克(Matthew Dallek)表示，「和解，就是在說1月6日那天的暴力事件完全合理；將向全國人民表明，在法庭公正審判中被定罪的『驕傲男孩』，是被錯誤起訴的受害者」。

「驕傲男孩」五名提告者分別是塔里奧(Henry“Enrique”Tarrio)、諾迪恩(Ethan Nordean)、比格斯(Joseph Biggs)、雷爾(Zachary Rehl)和佩佐拉(Dominic Pezzola)，他們在訴訟中聲稱聯邦當局違反憲法，「試圖以一切無論合法或非法手段，懲罰和壓迫川普總統的政治盟友」。

塔里奧在1月6日國會暴亂案發生當天不在現場，但他被判策畫襲擊國會大廈案，刑期22年，是所有被告中判刑最重者。諾迪恩、比格斯和雷爾被指在案發當天擔任領導，佩佐拉使用警方防暴盾牌擊碎國會大廈西露台玻璃。諾迪恩、比格斯和雷爾因煽動陰謀罪分別被判刑18年、17年和15年。佩佐拉因串謀妨礙國會罪判刑10年。

川普政府已表示願意無視此案過去的調查結論。除了川普大赦所有被告，司法部 5月也對巴比特(Ashli Babbitt)家人提起的非正常死亡案件達成和解；巴比特在那年國會暴亂中，試圖衝入眾院議長大廳時遭警方槍殺。司法部原本認定證據不足，無法證明巴比特的公民權利受到侵犯。國會警方的調查已為涉案警員洗脫罪名。