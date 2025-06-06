標示不明確？德州法院裁定 移民闖入軍事區無罪

圖為美軍士兵在監視美墨邊境動向。(美聯社)

美國德州 一個聯邦地區法院的陪審團今天裁定，闖入美國與墨西哥邊界新設軍事區的移民 受審首案無罪，這標誌總統川普政府對非法侵入提高刑責的計畫存在適法性疑義。

路透報導，21歲秘魯婦女所受的這項審判成為聯邦政府能否對移民非法進入德州和新墨西哥州 被指定為軍事禁區的區域加重處罰的指標。

根據法院文件，德拉克魯茲－阿爾瓦雷茲（Adely Vanessa De La Cruz-Alvarez）5月12日在艾爾帕索（El Paso）以東約48公里的托尼洛（Tornillo）被捕，她因進入德州一個軍事區而面臨兩項指控，以及一項非法進入美國的指控。

艾爾帕索法院一個陪審團今天裁定，這位移民非法入境美國有罪，但非法進入軍事區無罪。

本案法官昨天裁定德拉克魯茲－阿爾瓦雷茲所受非法侵入的指控無罪，判定聯邦檢方沒有提出證據證明這位移民有看到任何標示她正進入國防部禁區的警告。

聯邦助理法官恩里克斯（Laura Enriquez）在判決書中寫道：「沒有證詞證明德拉克魯茲－阿爾瓦雷茲女士，（1）曾看到任何此類標示，（2）知道該區域被指定為軍事區，（3）有進入軍事區的任何意圖，無論是否故意。」

聯邦檢方主張他們無須證明德拉克魯茲－阿爾瓦雷茲知道自己正非法侵入軍事區，只需證明她知道自己非法入境美國，就可以起訴她。

德拉克魯茲－阿爾瓦雷茲的委任律師勒馬（Veronica Teresa Lerma）未立即回應路透的置評請求。

事實上，本案審理前，新墨西哥州和德州的聯邦法官就以移民因標示不足而無從得知自己進入軍事用地為由，駁回數十起非法入侵指控。

美國4月在沿新墨西哥州和德州386公里長的美墨邊界設置「國家防衛區」（National Defense Areas）。國防部長赫塞斯（Pete Hegseth）表示，在國家防衛區被捕的移民數罪併罰後恐面臨最高10年徒刑。