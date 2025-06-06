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哈佛對川普禁令提出法律挑戰 海外學生焦急等待結果

編譯陳韻涵／即時報導
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21歲衣索比亞學生努古斯的求學之路一波三折，他考取哈佛大學，但今年秋季能否順利前往哈佛大學就讀，還是未知數。（圖／美聯社）
21歲衣索比亞學生努古斯的求學之路一波三折，他考取哈佛大學，但今年秋季能否順利前往哈佛大學就讀，還是未知數。（圖／美聯社）

衣索比亞學生努古斯(Yonas Nuguse)的求學歷程多舛，他經歷提格雷(Tigray)的動盪、被迫休學，以及新冠肺炎疫情等阻礙，好不容易完成高中學業並考取哈佛大學；不過，川普總統4日簽署的公告限制外籍學生簽證，讓他的求學之路再遇瓶頸。

美聯社報導，努古斯不知道他今年秋季能否順利進入哈佛校園就讀，他和世界各地其他錄取哈佛的新生一樣，焦急等待哈佛與川普政府之間的司法判決。

哈佛5日提出聯邦訴狀，主張川普試圖藉由簽署公告，繞過麻州聯邦地區5月底的禁制令，並尋求法院「立即停止執行政府公告」，捍衛該校國際學生的權利。

哈佛是美國歷史最悠久、最知名的大學之一，該校吸引來自世界各地的頂尖人才申請入學就讀，哈佛的國際學生數量占招生總人數的25%。

川普政府5月22日宣布撤銷哈佛的學生與交換訪客計畫(SEVP)認證，指哈佛與中國共產黨合作，後來給予哈佛30天的時間回應；哈佛興訟，維護校方招收外籍生的資格。

如今，哈佛與川普政府的鬥爭愈演愈烈，國際學生只能拭目以待，同時考慮其他選項。

對現年21歲的努古斯而言，衣索比亞內戰迫使提格雷省多所學校關閉，他休學一年，一邊自主學習，一邊努力存錢，準備前往衣索比亞首都阿迪斯阿貝巴(Addis Ababa)參加托福(TOEFL)考試。

努古斯說：「戰爭對我的影響很大，當我得知錄取哈佛的消息時，我欣喜若狂。我知道，對我的師長和親友來說，這是一個值得驕傲的時刻，他們為我的成就付出良多。」

然而，欣喜情緒很快被接續數月的不確定性取代。

川普4日簽署公告，禁止即將赴哈佛大學就讀的外籍生獲得簽證，為期6個月，未來可延長，在校外籍生也將面臨審查；聯邦法官5日頒布臨時限制令，阻止川普政府執行前述公告。

哈佛5日將川普的新公告加入對川普政府的既有法律訴訟中，強調川普的行動缺乏法律依據，強調國際學生並未損害美國的國家利益。

哈佛在訴狀寫道，「總統的行動不是為了維護美國利益，而是為了報復哈佛」。

川普 學生簽證 哈佛大學

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