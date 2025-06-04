川普又贏？格芯將斥資160億美元提高美國晶片產量

格芯（另譯格羅方德）4日宣布，將斥資160億美元，提高在美國國內的晶片產量。路透

全美最大晶圓代工業者格芯（GlobalFoundries）4日宣布，將斥資160億美元，提高在美國國內的晶片產量，是最新一家公開承諾砸逾數十億美元在美國擴產的公司。川普把這些企業的投資，宣揚為其政策成功的證據。

格芯在聲明中說，預計以130億美元擴建紐約與佛蒙特州 的既有晶圓廠，另外的30億美元則投入先進封裝與其他技術的研發。格芯表示，這些投資獲得了蘋果、高通和通用汽車等客戶的背書。

在人工智慧（AI ）熱潮提振了各類晶片需求之際，格芯也說，這項投資是對AI爆炸性成長的「戰略性回應」。

格芯新任執行長布林（Tim Breen）表示，不會提供資金在何時支出的詳細計畫，將保持彈性，讓供應匹配需求。

布林表示，晶片客戶正尋求更多的在地生產，並希望減少依賴製造集中單一地區的供應商，「供應安全很重要」，過去六個月來，在美國工廠生產的需求，已有所增加。

格芯總部位於紐約州 馬爾他（Malta），專門生產供半導體與電子產品製造商使用的晶片，這些晶片不需要最先進的製程，但它們處理電力控制和裝置資料流管理等重要任務。

這家公司目前多數股權由阿布達比政府持有，過去在投資計畫上較為保守，認為只有在有需求支撐的情況下才擴大產能。平均而言，格芯過去五年每年斥資約14億美元，用於蓋新廠和採購設備，遠低於英特爾、三星電子等公司投入的金額。