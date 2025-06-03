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「全國麻將聯盟」今年印牌譜搞烏龍 玩家抱怨連連

記者顏伶如／即時報導
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麻將示意圖。(路透)
麻將示意圖。(路透)

奧斯卡影后茱莉亞羅勃茲(Julia Roberts)曾在名嘴史蒂芬柯柏特(Stephen Colbert)主持的深夜脫口秀裡，分享每周定期跟姊妹淘打麻將遊戲的樂趣，並說麻將精髓在於「從一片混沌中隨機摸牌，想辦法建立秩序」。「全國麻將聯盟」(National Mah Jongg League)每年4月初寄發牌譜，標註哪些牌型組合可以胡牌，讓許多玩家初春之際就翹首期待郵差送件。華爾街日報(WSJ)3日報導，「全國麻將聯盟」今年牌譜印刷卻出現三種花色印成單色的烏龍，玩家驚訝之餘更煩惱如何補救。

1937年成立於紐約市的非營利組織「全國麻將聯盟」，旨在為美國版麻將訂定統一規則。將近90年的歲月裡，「全國麻將聯盟」出版的年度牌譜決定玩家勝負命運。「全國麻將聯盟」將「麻將」拼法刻意寫成「 Mah Jongg」，讓四位玩家鬥智，透過摸牌、打牌完成特定牌型，牌面有筒子、條子、萬字，還有龍、花、風等字牌。

美國版麻將裡，輸贏取決於聯盤牌譜標註的合法牌型。牌譜受到版權保護，每年更新。牌譜要價按尺寸不同分14元、15元兩種。回顧1973年時，當時牌譜只要0.75元。

牌譜印刷出錯，讓全美玩家的遊戲計畫陷入停擺。住在佛羅里達州坦帕(Tempa)的資深玩家歐利芬特(Fern Oliphant)說，等了一年才等到新牌譜，結果狀況卻亂七八糟，玩家議論紛紛。不過，她一邊等待修訂版牌譜一邊照常跟麻將圈朋友繼續打牌，「只要有決心，總有辦法打麻將」。

住在維吉尼亞州阿靈頓(Arlington)的資深玩家古登(Karen Gooen)說，一收到牌譜馬上研究已是多年習慣，這次一眼就發現錯誤，立即通知其他同好。

以往美國版麻將是80歲退休族群的嗜好，但後來逐漸普及，除了茱莉亞羅勃茲之外，女星明蒂卡林(Mindy Kaling)也是愛好者。

報導指出，不少玩家與麻將教練表示，過去兩年打麻將人數大增，周邊產業應運而生，例如售價2900元的麻將套組、麻將造型珠寶首飾，YouTube網站還有麻將教學影片，臉書(Facebook)、Reddit等社群網站則有麻將社群，討論麻將規則與打牌禮儀。

牌譜印錯讓「全國麻將聯盟」面臨玩家檢討聲浪。牌齡約兩年的玩家歐畢斯(Krista Obitts)說，聯盟官往老舊到彷彿處於1990年代晚期。

「全國麻將聯盟」主管不願發表評論，僅說數十萬份牌譜重新印發，工程浩大。新牌譜已於上周寄出。

維吉尼亞州 華爾街 社群網站

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