科州圓石市 男扔燃燒彈 挺猶集會多人燒傷

科羅拉多州圓石市發生攻擊事件，一名男子疑似使用燃燒彈攻擊挺猶群眾，導致多人受傷。

科羅拉多州 圓石市(Boulder)一處戶外購物中心發生攻擊事件，一名男子疑似使用燃燒彈(Molotov cocktail)攻擊挺以色列的群眾，導致多人受傷。警方表示嫌犯已被拘留。聯邦調查局立即稱此事件為「有針對性的恐怖攻擊」。

據CNN報導，圓頂市警察局長Stephen Redfearn 於1日表示：「我們到達現場時，發現多名受害者受傷，包括燒傷及其他傷害。」

他補充說，事發時有一群支持挺以色列的民眾正舉行和平集會。

根據警方和目擊者說法，嫌疑人疑似使用燃燒彈攻擊參與集會的人群，造成多名傷者，其中部分傷勢危及生命。受害者已被送往當地醫院救治，嫌犯也因輕傷被送醫。

反誹謗聯盟(ADL)指出，攻擊事件發生，當地正在舉行「為他們而跑」(Run for Their Lives)活動，這是猶太 社群每周舉辦的集會，為了聲援2023年10月7日以色列遭哈瑪斯突襲事件中被劫持的人質。

聯邦調查局(FBI)局長巴特爾(Kash Patel)周日在社群媒體 上表示：「我們的特工和當地執法部門已在現場，我們正在全面調查圓石市發生的有針對性的恐怖攻擊。我們將持續更新訊息。」

FBI 副局長邦吉諾(Dan Bongino)也表示，聯邦調查局人員已與當地執法部門均在現場。「我們將此事件視為恐怖行為及有針對性的暴力事件進行調查。」

目前尚不確定「為他們而跑」集會是否為明確目標，警方表示還在調查動機。事件發生時正值猶太教節日五旬節(Shavuot)前夕，該節日紀念猶太人在西奈山接受律法。

科羅拉多州州長波利斯(Jared Polis)也在社群媒體發文，譴責這一充滿仇恨的行為，並表示州政府正與聯邦及地方執法部門合作調查。

目前現場仍未完全解除警戒，警方呼籲民眾避開事發區域，調查仍在進行中。圓石市位於丹佛的西北，2021年曾發生超市大規模槍案造成十人死亡。