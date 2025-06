科州圓石市 男扔燃燒彈 挺猶集會多人燒傷

科羅拉多州 圓石市(Boulder)一處戶外購物中心發生攻擊事件,一名男子疑似使用燃燒彈(Molotov cocktail)攻擊挺以色列的群眾,導致多人受傷。警方表示嫌犯已被拘留。聯邦調查局立即稱此事件為「有針對性的恐怖攻擊」。

據CNN報導,圓頂市警察局長Stephen Redfearn 於1日表示:「我們到達現場時,發現多名受害者受傷,包括燒傷及其他傷害。」

他補充說,事發時有一群支持挺以色列的民眾正舉行和平集會。

Terror attack in #bouldercolorado multiple Israeli demonstrators set on fire by unknown suspect. Multiple victims, including children. #boulder #colorado #israel pic.twitter.com/RIPUWAb3xh