我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普雖再放砲 史指、那指創一年半最佳單月表現

川普歡送馬斯克：贈金鑰匙表揚DOGE工作

SpaceX星艦試飛失敗 2026年底飛火星目標不變

中央社洛杉磯30日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
馬斯克今年3月曾表示，星艦將於2026年底前往火星並搭載機器人。路透
馬斯克今年3月曾表示，星艦將於2026年底前往火星並搭載機器人。路透

科技大亨馬斯克的太空探索科技公司（SpaceX）巨型火箭「星艦」（Starship）本週稍早試飛任務失敗後，他仍預期這艘未來主力火箭於2026年底將開啟無人火星之旅。

路透社報導，馬斯克（Elon Musk）29日透過SpaceX發布線上影片，詳細說明「星艦」的發展進度。他今年3月曾表示，星艦將於2026年底前往火星並搭載機器人。

馬斯克承認其火星之旅最新發展進度，取決於星艦能否在試飛時克服許多技術挑戰，尤其是火箭升空後在地球軌道上進行燃料補給。

2026年底為火星與地球每2年一次軌道對齊，屆時兩星球距離最近，從地球發射太空船前往火星，航程耗時約7到9個月。

馬斯克在影片中表示，SpaceX有一半機率能在期限內達成這項任務。若星艦趕不上期限，SpaceX將等2年再度嘗試。

星艦第1次飛往火星將搭載特斯拉（Tesla）人形機器人Optimus，而首批人類組員將安排在第2次或第3次登陸任務中。

馬斯克指出，他的願景是每兩年發射1000至2000次太空船至火星，以迅速建立可自給自足的永久人類定居點。

火星 馬斯克 SpaceX

上一則

撒哈拉沙塵暴 周末跨大西洋抵佛州 能見度、空品降低恐影響健康

延伸閱讀

川普歡送馬斯克：他不會真的離開…贈金鑰匙表揚DOGE工作

川普歡送馬斯克：他不會真的離開…贈金鑰匙表揚DOGE工作
馬斯克：持續測試Model Y自駕車 目標6月交付

馬斯克：持續測試Model Y自駕車 目標6月交付
馬斯克走後DOGE會如何？前員工稱「很快會瓦解」內部亂象全曝光

馬斯克走後DOGE會如何？前員工稱「很快會瓦解」內部亂象全曝光
送別？馬斯克閃辭政府職務 川普預告將攜手召開記者會

送別？馬斯克閃辭政府職務 川普預告將攜手召開記者會

熱門新聞

共和黨稅務法案以積極手段限縮非法移民領取白卡、紅藍卡、聯邦補助、兒童抵稅等，各種限縮措施最後主要衝擊對象將是父母沒有身分的美國公民兒童，例如難民或向申請庇護獲准的外籍人士兒女。（美聯社）

美國公民兒童若父母沒身分 這些福利將拿不到

2025-05-27 08:28
64歲菲律賓裔婦人露薇琳‧狄克森(Lewelyn Dixon)是持有綠卡的合法移民，已在美國生活50年，入境西雅圖時卻遭到移民和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement，ICE)拘留。（美聯社）

「不出國就沒事」有綠卡、在美50年菲律賓婦人返美遭拘留

2025-05-27 10:15
聯合航空飛機示意圖。非當事客機。(路透)

機上廁所驚見一排字 飛往洛杉磯聯航客機緊急返回夏威夷

2025-05-24 23:40
一位年僅25歲的網紅（influencer），為了參加與美國總統川普共進晚餐的專屬活動，不惜投入超過36萬美元購買川普幣（$TRUMP）。美聯社

25歲網紅砸36萬換得與川普共進晚餐 只吃到沃爾瑪牛排狂吐槽

2025-05-23 16:20
共和黨佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)提議廢除房產稅(property taxes)。歐新社

新聞周刊：佛州若取消房產稅將顛覆房屋市場

2025-05-26 12:39
白宮副幕僚長米勒。（美聯社）

ICE每天須抓3000人…米勒咆哮下令 資深官員憂飯碗不保

2025-05-28 11:34

超人氣

更多 >
綠茶替代咖啡連喝一個月 實測發現這些驚人變化

綠茶替代咖啡連喝一個月 實測發現這些驚人變化
頂大濃妝浦東機場通關失敗 女狼狽卸妝「被罵到臭頭」

頂大濃妝浦東機場通關失敗 女狼狽卸妝「被罵到臭頭」
賣家多於買家 幅度史上最大…美房市即將大崩盤？

賣家多於買家 幅度史上最大…美房市即將大崩盤？
華人租車歸還遭刁難 「1習慣」幫大忙

華人租車歸還遭刁難 「1習慣」幫大忙
撤銷簽證？中國學生苦笑：川普好像照著習近平劇本做事

撤銷簽證？中國學生苦笑：川普好像照著習近平劇本做事