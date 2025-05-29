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哈佛與川普政府交鋒之際 麻省理工學院關閉DEI辦公室

世界新聞網王若馨／即時報導
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麻省理工學院。（美聯社）
麻省理工學院。（美聯社）

麻省理工學院（Massachusetts Institute of Technology ，簡稱MIT）在歷經18個月的內部評估後，於上周關閉其多元、平等與共融（DEI）辦公室。

哥倫比亞廣播公司（CBS）28日報導，MIT已解散名為「校園社群與平等辦公室」（Institute Community and Equity Office）的部門，並撤銷負責領導該部門的「平等與共融副校長」一職。

該辦公室曾於官網上自述其任務為「維護並串聯MIT的核心價值」。

MIT校長康布魯斯（Sally Kornbluth）上周四宣布此決定，她在寫給全校的聲明中表示：「MIT是一間以人才為本的學府，我們的成功仰賴於吸引來自全美乃至全球各地的傑出人才，並確保每個人在這裡都能感覺受到歡迎與支持，進而發揮能力並成長茁壯。」

這項決策出爐之際，正值川普政府與鄰近的哈佛大學關係緊張升溫，白宮近日擬撤銷哈佛招收國際學生的資格，並計畫取消與中共有關及攻讀敏感學科的中國留學生簽證。

此外，川普政府於今年3月對包括MIT在內的逾50所大學展開調查，檢視其研究所招生是否涉及種族篩選。

其中之一的焦點是MIT與非營利組織「PhD Project」的合作計畫，該組織旨在協助來自弱勢族群的學生攻讀商業博士學位，以促進企業界多元化；教育部指控該計畫對參與者的資格設限，有違反種族平等原則之嫌。

康布魯斯是2023年底國會聽證上被傳喚質詢的三所大學校長之一，起因是自2023年10月7日哈瑪斯襲擊以色列後，美國校園內反猶太主義騷擾和恐嚇行為升高。

當時與她一同接受質詢的賓州大學校長馬季爾（Liz Magill）和哈佛大學校長蓋伊（Claudine Gay）皆已辭職。

MIT 哈佛大學 川普

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