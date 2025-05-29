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紐約時報首簽AI授權協議 同意亞馬遜平台使用報導內容

記者顏伶如／即時報導
紐約時報第一次簽署與AI有關的授權協議，同意報導內容讓亞馬遜使用於旗下人工智慧(AI)平台。(路透)
紐約時報第一次簽署與AI有關的授權協議，同意報導內容讓亞馬遜使用於旗下人工智慧(AI)平台。(路透)

紐約時報29日宣布與科技巨擘亞馬遜(Amazon)簽署AI授權協議，同意報導內容讓亞馬遜使用於旗下人工智慧(AI)平台。這是紐約時報第一次簽署與生成式人工智慧技術(generative A.I. technology)有關的授權協議。

2023年，紐約時報向聊天機器人ChatGPT研發公司OpenAI與微軟公司(Microsoft)提告，指控侵犯報社版權，擅自將數百萬則新聞報導用來訓練聊天機器人，未沒有對紐約時報提供任何補償。OpenAI與微軟公司則否認侵權。

如今，紐約時報報導內容則將出現於亞馬遜平台，但未透露與亞馬遜簽訂協議的價碼為何。

紐約時報29日發表聲明表示，根據簽署協議，紐約時報內容將被帶進各式各樣的亞馬遜客戶體驗當中。紐約時報授權亞馬遜使用的內容，除了新聞報導之外，還包括紐約時報美食與食譜專區「紐時烹飪」(NYT Cooking)的內容，還有以各種體育活動為主的「運動家」(The Athletic)專區內容。

根據協議，亞馬遜可以將紐約時報報導納入智慧型語音助理Alexa軟體當中，亞馬遜也可以使用紐約時報內容訓練亞馬遜研發中的AI模型。

紐約時報總編輯(梅瑞狄絲‧李文Meredith Kopit Levien)對報社員工發表聲明指出：「這項協議符合報社長期秉持的信念，也就是高水準的新聞報導是值得付費的。」

紐約時報 亞馬遜 AI

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