新聞周刊：佛州若取消房產稅將顛覆房屋市場

共和黨佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)提議廢除房產稅(property taxes)。歐新社

共和黨 佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)提議廢除房產稅(property taxes)，新聞周刊(Newsweek)26日分析，專家指出，佛州 取消房產稅將顛覆房屋市場，造成深遠影響，已經擁有房子的屋主財富增加，想要買房的民眾則面臨更多挑戰。

報導指出，包括佛州在內的幾個共和黨執政州，紛紛研議如何改革或大幅降低房產稅，甚至完全廢除房產稅，提案能否成功涉及修改州憲，表決時必須跨越60%州民同意的過關門檻。

「稅務基金會」(Tax Foundation)資深政策分析師布哈特(Manish Bhatt)說，從過去實例可以看出，選民面對廢除房產稅的公投 時，後來都選擇予以保留，「或許選民體認到未經周全考量就取消房產稅有何風險」。

202年，內布拉斯加州倡議人士推動為廢除所有房產稅、個人所得稅舉行公投，包括繼承稅(inheritance tax)在內，但後來未能成案。

佛州州議員則積極推動房產稅改革，德桑提斯今年稍早曾形容房產稅是「最有壓迫性、最缺乏效率的稅制」，基本上就像「住在自己擁有的房屋裡，還要繳房租給政府」。

布哈特則指出，「繳房租給政府」的說法經常聽到，雖然可以刺激民眾強烈情緒反應，對房產稅真實功能卻缺乏正確了解。他說，房產稅不是房租，而是對地方服務付費，如果設計完善，房產稅是非常好的稅制。

報導指出，廢除房產稅之後政府如何填補稅收空缺，佛州迄今並沒有官方版本的配套方案。

「佛羅里達政策研究中心」(Florida Policy Institute)日前公布報告提出警告，倘若廢除房產稅時沒有以積極手段加稅的配套方案，只靠增加銷售稅(sales taxes)彌補稅收，中低收入家庭最終將變成繳更多稅，收入當中稅款的占比將較富裕居民的稅款占比來得高。

另外，擁有房屋的民眾申報聯邦個人所得稅時，不再獲得房產稅抵扣(property tax deduction)，將變成要繳更多聯邦稅。

布哈特說，廢除房產稅代表財富大幅轉移，已經擁有房子的屋主不再有稅務負擔，財富因此增加，想要買房的消費者則必須根據這個事實而面對更高房價。

根據2023年聯邦儲備銀行統計數據(Federal Reserve Bank Statistics)，佛州居民當中有67.3%持有房地產。 佛羅里達國際大學(Florida International University)房地產法律教授蘇珊‧霍蘭德(Suzanne Hollander)說，任何取消房產稅的公投提案，在佛州過關的勝算都很高，「沒人喜歡繳稅」。