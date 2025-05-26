我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

近期非公民紐約客在機場頻遭盤查 律師這樣建議

應付高關稅？美企1妙招合法降低關稅 恐打擊川普盤算

新聞周刊：佛州若取消房產稅將顛覆房屋市場

記者顏伶如／即時報導
共和黨佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)提議廢除房產稅(property taxes)。歐新社
共和黨佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)提議廢除房產稅(property taxes)。歐新社

共和黨佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)提議廢除房產稅(property taxes)，新聞周刊(Newsweek)26日分析，專家指出，佛州取消房產稅將顛覆房屋市場，造成深遠影響，已經擁有房子的屋主財富增加，想要買房的民眾則面臨更多挑戰。

報導指出，包括佛州在內的幾個共和黨執政州，紛紛研議如何改革或大幅降低房產稅，甚至完全廢除房產稅，提案能否成功涉及修改州憲，表決時必須跨越60%州民同意的過關門檻。

「稅務基金會」(Tax Foundation)資深政策分析師布哈特(Manish Bhatt)說，從過去實例可以看出，選民面對廢除房產稅的公投時，後來都選擇予以保留，「或許選民體認到未經周全考量就取消房產稅有何風險」。

202年，內布拉斯加州倡議人士推動為廢除所有房產稅、個人所得稅舉行公投，包括繼承稅(inheritance tax)在內，但後來未能成案。

佛州州議員則積極推動房產稅改革，德桑提斯今年稍早曾形容房產稅是「最有壓迫性、最缺乏效率的稅制」，基本上就像「住在自己擁有的房屋裡，還要繳房租給政府」。

布哈特則指出，「繳房租給政府」的說法經常聽到，雖然可以刺激民眾強烈情緒反應，對房產稅真實功能卻缺乏正確了解。他說，房產稅不是房租，而是對地方服務付費，如果設計完善，房產稅是非常好的稅制。

報導指出，廢除房產稅之後政府如何填補稅收空缺，佛州迄今並沒有官方版本的配套方案。

「佛羅里達政策研究中心」(Florida Policy Institute)日前公布報告提出警告，倘若廢除房產稅時沒有以積極手段加稅的配套方案，只靠增加銷售稅(sales taxes)彌補稅收，中低收入家庭最終將變成繳更多稅，收入當中稅款的占比將較富裕居民的稅款占比來得高。

另外，擁有房屋的民眾申報聯邦個人所得稅時，不再獲得房產稅抵扣(property tax deduction)，將變成要繳更多聯邦稅。

布哈特說，廢除房產稅代表財富大幅轉移，已經擁有房子的屋主不再有稅務負擔，財富因此增加，想要買房的消費者則必須根據這個事實而面對更高房價。

根據2023年聯邦儲備銀行統計數據(Federal Reserve Bank Statistics)，佛州居民當中有67.3%持有房地產。 佛羅里達國際大學(Florida International University)房地產法律教授蘇珊‧霍蘭德(Suzanne Hollander)說，任何取消房產稅的公投提案，在佛州過關的勝算都很高，「沒人喜歡繳稅」。

佛州 公投 共和黨

上一則

哈佛國際生禁令恐衝擊矽谷？1/4獨角獸新創老闆曾留美

延伸閱讀

關水助越獄 紐奧良監獄維修工被捕 被控10項罪名

關水助越獄 紐奧良監獄維修工被捕 被控10項罪名
場邊人語／尼克後衛 埋頭作為

場邊人語／尼克後衛 埋頭作為
情況變了？佛州州議會不再支持 德桑提斯權力鬆動

情況變了？佛州州議會不再支持 德桑提斯權力鬆動
NBA／塞爾蒂克外線嚴重失準 尼克落後20分延長賽逆轉勝

NBA／塞爾蒂克外線嚴重失準 尼克落後20分延長賽逆轉勝

熱門新聞

朗杜尼歐在西雅圖機場被海關與邊境保護局帶走並且拘留。（美聯社）

在美生活30年持有綠卡菲律賓裔男子返鄉度假入境遭拘留

2025-05-21 10:11
(美聯社)

保險銷售為賺佣金 誘導老年人掉紅藍卡優勢計畫圈套

2025-05-20 11:13
示意圖。(美聯社)

美國公民遇到ICE盤查怎麼做？律師教「首要原則」

2025-05-19 09:08
聯合航空飛機示意圖。非當事客機。(路透)

機上廁所驚見一排字 飛往洛杉磯聯航客機緊急返回夏威夷

2025-05-24 23:40
一位年僅25歲的網紅（influencer），為了參加與美國總統川普共進晚餐的專屬活動，不惜投入超過36萬美元購買川普幣（$TRUMP）。美聯社

25歲網紅砸36萬換得與川普共進晚餐 只吃到沃爾瑪牛排狂吐槽

2025-05-23 16:20
明州婦女雷德蒙非法領取已故母親的社安金長達25年，金額超過36萬元。（路透）【作者：路透通訊社，日期：2025-04-30，數位典藏序號：20210721180923757】

65歲婦人剛領遺屬社安金 就被追討近7萬元溢領福利

2025-05-19 11:25

超人氣

更多 >
好市多奶油生菜「買一盒吃一年」 他邊種邊吃：都市農夫福音

好市多奶油生菜「買一盒吃一年」 他邊種邊吃：都市農夫福音
等同天天照百次X光…女兒戴1物輻射超千倍 流3個月鼻血

等同天天照百次X光…女兒戴1物輻射超千倍 流3個月鼻血
肖戰「藏海傳」密謀復仇流量破3億 網發現2處狂吐槽

肖戰「藏海傳」密謀復仇流量破3億 網發現2處狂吐槽
亞馬遜銷售有毒大米被告 恐致癌、腎損傷、智商下降

亞馬遜銷售有毒大米被告 恐致癌、腎損傷、智商下降
李連杰4千金全大學畢業 嘆人生高光時刻：我小學都沒畢業　

李連杰4千金全大學畢業 嘆人生高光時刻：我小學都沒畢業　