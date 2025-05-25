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國殤日空軍上演飛行秀 7大戰機轟炸機首度同框

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國殤日空軍上演飛行秀 7大戰機轟炸機首度同框

世界新聞網王若馨／即時報導
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七架美軍頂尖軍機聯袂升空，在國殤日周末吸引數千人駐足仰望。（歐新社）
七架美軍頂尖軍機聯袂升空，在國殤日周末吸引數千人駐足仰望。（歐新社）

美國空軍周六在佛州邁阿密舉行的航空展中，出動幾乎所有現役戰鬥機與轟炸機，帶來別開生面的壯觀空中編隊。

這場名為「自由飛越」（Freedom Flyover）的編隊飛行秀，由七架美軍頂尖軍機聯袂升空，在國殤日周末吸引數千人駐足仰望。

影片來源：YouTube@AIRBOYD

空軍全球打擊司令部表示，這次編隊飛行由B-2隱形轟炸機領頭，其後依次為B-1B槍騎兵（Lancer）轟炸機、B-52H同溫層堡壘（Stratofortress）轟炸機、F-22猛禽（Raptor）戰鬥機、F-15C鷹式（Eagle）戰鬥機、F-16C戰隼（Fighting Falcon）戰鬥機，以及A-10雷霆二式（Thunderbolt II）攻擊機。

唯一缺席的轟炸機是B-21侵襲者（Raider），而唯一未參加的戰鬥機是F-35A閃電II（Lightning II）。AC-130J幽靈騎兵（Ghostrider）武裝直升機也未包含在此次編隊中。

軍方表示，雖然其他航展曾展示過三款轟炸機的飛越編隊，但這是首次將戰鬥機納入編隊飛行。

七架美軍頂尖軍機聯袂升空，在國殤日周末吸引數千人駐足仰望。（歐新社）
七架美軍頂尖軍機聯袂升空，在國殤日周末吸引數千人駐足仰望。（歐新社）
這場名為「自由飛越」（Freedom Flyover）的編隊飛行秀，由七架美軍頂...
這場名為「自由飛越」（Freedom Flyover）的編隊飛行秀，由七架美軍頂尖軍機聯袂升空。（歐新社）
B-2隱形轟炸機（右）與B-52H同溫層堡壘轟炸機。（歐新社）
B-2隱形轟炸機（右）與B-52H同溫層堡壘轟炸機。（歐新社）

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