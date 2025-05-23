WSJ：預算赤字增加對一般美國家庭有何影響？

今後民眾的房貸、車貸、大學學貸，負擔可能變重，因為利率計算跟公債殖利率連動。（美聯社）

眾議院通過川普總統預算法案，由於支出提高、延長減稅，未來10年政府赤字估計將增加2.7兆。華爾街日報(WSJ)23日分析，政府赤字擴大，財政部公債殖利率 (Treasury yields)隨之上升，消費者利率也跟著水漲船高，存款儲戶可以獲得較多利息收入，但企業將減少支出，經濟成長趨緩。

報導指出，今後民眾的房貸、車貸、大學學貸，負擔可能變重，因為利率計算跟公債殖利率連動。政府要發行更多公債以因應各種開銷，往往要因此付出更高價碼的公債殖利率。

務諮詢機構安永(EY-Parthenon)首席經濟學者達科(Gregory Daco)指出，利率提高讓美國家庭借款能力受到衝擊。

財政赤字擴大同時代表通貨膨脹惡化，因為赤字通常是受到減稅等經濟振興措施所影響。

貸款 成本提高，將使得消費者減少大額花費或縮減購買計畫。以房貸為例，如今買房消費者的每月繳交房貸負擔更重。

柯美利加銀行(Comerica Bank)首席經濟學家亞當斯(Bill Adams)說，美國人可能變成購買小一點的房子，或在稍微不理想的地點買房，才有辦法負擔房貸利率。

某些消費者可能完全放棄消費。麻省理工學院 (MIT)金融教授帕米爾(Christopher Palmer)表示，高利率經常造成讓民眾打消大額消費的效果。他說，原本有買房、買車計畫的民眾，可能傾向於維持現狀。

對於短期之內不需要貸款的民眾來說，利息走高等於儲蓄可以收到更多利息收入。