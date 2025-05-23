我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

校長公開信曝光…反擊川普政府 哈佛大學將提告

驅逐行動升級 ICE連日在芝移民法庭抓人引發恐慌

WSJ：預算赤字增加對一般美國家庭有何影響？

記者顏伶如／即時報導
今後民眾的房貸、車貸、大學學貸，負擔可能變重，因為利率計算跟公債殖利率連動。（美聯社）
今後民眾的房貸、車貸、大學學貸，負擔可能變重，因為利率計算跟公債殖利率連動。（美聯社）

眾議院通過川普總統預算法案，由於支出提高、延長減稅，未來10年政府赤字估計將增加2.7兆。華爾街日報(WSJ)23日分析，政府赤字擴大，財政部公債殖利率(Treasury yields)隨之上升，消費者利率也跟著水漲船高，存款儲戶可以獲得較多利息收入，但企業將減少支出，經濟成長趨緩。

報導指出，今後民眾的房貸、車貸、大學學貸，負擔可能變重，因為利率計算跟公債殖利率連動。政府要發行更多公債以因應各種開銷，往往要因此付出更高價碼的公債殖利率。

務諮詢機構安永(EY-Parthenon)首席經濟學者達科(Gregory Daco)指出，利率提高讓美國家庭借款能力受到衝擊。

財政赤字擴大同時代表通貨膨脹惡化，因為赤字通常是受到減稅等經濟振興措施所影響。

貸款成本提高，將使得消費者減少大額花費或縮減購買計畫。以房貸為例，如今買房消費者的每月繳交房貸負擔更重。

柯美利加銀行(Comerica Bank)首席經濟學家亞當斯(Bill Adams)說，美國人可能變成購買小一點的房子，或在稍微不理想的地點買房，才有辦法負擔房貸利率。

某些消費者可能完全放棄消費。麻省理工學院(MIT)金融教授帕米爾(Christopher Palmer)表示，高利率經常造成讓民眾打消大額消費的效果。他說，原本有買房、買車計畫的民眾，可能傾向於維持現狀。

對於短期之內不需要貸款的民眾來說，利息走高等於儲蓄可以收到更多利息收入。

殖利率 貸款 麻省理工學院

上一則

通常秋冬才見 罕見東北風暴 國殤日周末襲新英格蘭

延伸閱讀

25%關稅讓蘋果返美生產？專家點出現實 稅率翻倍也沒用

25%關稅讓蘋果返美生產？專家點出現實 稅率翻倍也沒用
美銀策略師：美債殖利率飆破5% 現在是買進良機

美銀策略師：美債殖利率飆破5% 現在是買進良機
美債殖利率飆破5% 全球動盪 反映預算赤字膨脹帶來風險

美債殖利率飆破5% 全球動盪 反映預算赤字膨脹帶來風險
WSJ：川普海湖莊園、貝明斯特俱樂部營收均超越以往

WSJ：川普海湖莊園、貝明斯特俱樂部營收均超越以往

熱門新聞

2025年1月13日，時任美國總統的拜登於華府準備發表國務院外交政策。(美聯社)

拜登罹攝護腺癌轉移骨骼「無法根治」 醫師曝存活期

2025-05-18 20:40
示意圖。(美聯社)

美國公民遇到ICE盤查怎麼做？律師教「首要原則」

2025-05-19 09:08
朗杜尼歐在西雅圖機場被海關與邊境保護局帶走並且拘留。（美聯社）

在美生活30年持有綠卡菲律賓裔男子返鄉度假入境遭拘留

2025-05-21 10:11
徐毅強住院五天收費超過13萬元。(徐毅強提供)

「不夠窮又不夠富」華男動盲腸手術 帳單高達20萬

2025-05-17 20:43
圖為舊金山國際機場。(記者陳曉峰／攝影)

移民政策收緊 綠卡不再是入境保證 司法部稱有權隨時撤銷

2025-05-16 20:50
(美聯社)

保險銷售為賺佣金 誘導老年人掉紅藍卡優勢計畫圈套

2025-05-20 11:13

超人氣

更多 >
川普政府撤哈佛招收國際生資格 限72小時補救

川普政府撤哈佛招收國際生資格 限72小時補救

缺乏這項維生素 罹心臟病風險增10%

缺乏這項維生素 罹心臟病風險增10%
睡過頭沒投票…他讓預算法案險翻車 強生：我想掐死他

睡過頭沒投票…他讓預算法案險翻車 強生：我想掐死他
ICE突襲南加草莓農場 因為這理由被拒之門外

ICE突襲南加草莓農場 因為這理由被拒之門外
住戶：寧死不住 華人區鬧市恐怖旅館被封

住戶：寧死不住 華人區鬧市恐怖旅館被封