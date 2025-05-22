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財政部：明年起停止鑄造1分硬幣

記者顏伶如／即時報導
財政部發表聲明指出，明年初將停止鑄造1分硬幣。（路透）
財政部發表聲明指出，明年初將停止鑄造1分硬幣。（路透）

使用超過兩個世紀的1分硬幣，今後將逐漸汰除。財政部發表聲明指出，明年初將停止鑄造1分硬幣。華爾街日報(WSJ)22日報導，政府不再提供1分錢新硬幣進入市場流通，最終將使得1分硬幣數量越來越少，不足以因應日常生活使用，各行各業商家現金交易時變成要四捨五入，以最接近價格的5分錢計算。根據統計，美國每年因為鑄造1分硬幣而損失8500萬元。

美國民眾依然可以使用1分硬幣，等到市面上沒有足夠的1分硬幣流通，商家對於現金交易就要採取因應措施。刷卡、匯款等非現金交易，則將維持1分價格計算。

停鑄1分硬幣是長期以來的兩黨共識，許多1分硬幣經常遺失。除了川普總統之外，前總統歐巴馬也曾對1分硬幣提出批評。川普今年2月在社群媒體「真實社群」(Truth Social)發文表示，已指示財政部長貝森特(Scott Bessent)停止鑄造1分硬幣，減少不必要的政府支出。

美國鑄幣局(U.S. Mint)表示，停止鑄造1分硬幣可以省下每年5600萬元材料費用。1分硬幣雖然面額為1分，但鑄造成本將近4分。

隨著鑄造成本增加，政府去年為了鑄造30億枚1分硬幣而虧損了8500萬元。

財政部表示，州政府與地方政府應該針對零售業者如何因應頒布規定，以便準確計算銷售稅(sales taxes)。

財政部 川普 華爾街

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