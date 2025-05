聯邦令紐瓦克減25%航班 機場施工和人力不足 狀況不斷

航管員短缺與跑道施工影響航班起降,聯邦航空管理局(FAA)削減新澤西州紐瓦克自由國際機場約25%航班。(紐瓦克機場臉書)

航管員短缺與跑道施工影響航班起降,聯邦航空管理局(FAA)削減新澤西州 紐瓦克自由國際機場(Newark Liberty International Airport)約25%航班。

有線電視新聞網(CNN)報導,FAA於20日宣布,由於航管員短缺,加上紐瓦克自由國際機場的跑道施工,導致過去幾周來多架次航班延誤,即日起削減進出該機場的航班。

FAA的命令即刻生效,跑道施工期間,每小時允許56架飛機起降;機場整修工程預計每天進行,預計6月15日告一段落,之後改為每周六施工,直至今年年底。

另外,在10月25日前的未施工日子,每小時允許68架飛機起降。

FAA代理局長羅切洛(Chris Rocheleau)發出聲明表示,「我們的目標是緩解因施工、人力短缺及近期設備問題造成的航班過度延誤。」

FAA一度將紐瓦克自由國際機場每小時的起降架次總量定為77架次,但4月15日開始施工後,FAA要求航空公司將白天的起降班次降至70架次,傍晚與夜間時段則減至62架次。

FAA宣布減少航班之前,曾在華盛頓舉辦三日的「減少延誤會議」,邀請航空公司、FAA及負責營運紐瓦克自由國際機場的紐新航 港局(Port Authority of New York and New Jersey)會商。

FAA補充說,機場在施工期間接納航班的數量,將根據「機場在延誤率不至於大幅增加情況下的處理能力」更動,或是「若有必要,則會再減少航班」。

該機場除了跑道建設外,另受人員短缺和電信問題嚴重影響。

FAA表示,負責處理該機場起降航班的航管員目標配置38名「經過認證的專業航管員」,但實際上只有24人。

紐瓦克自由國際機場4月28日曾發生無線電通訊中斷30秒,雷達斷訊90秒的狀況,這讓當時63%的人員配備率再受打擊;事後,五名航管員請了45天的病假,電信中斷的情況更頻繁出現。

FAA表示,將裝設三個「高頻寬電信連接」(high-bandwidth telecommunications connections)新設備,更換銅線,並增聘人員。