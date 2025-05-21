聯邦令紐瓦克減25%航班 機場施工和人力不足 狀況不斷

航管員短缺與跑道施工影響航班起降，聯邦航空管理局(FAA)削減新澤西州紐瓦克自由國際機場約25%航班。(紐瓦克機場臉書)

航管員短缺與跑道施工影響航班起降，聯邦航空管理局(FAA)削減新澤西州 紐瓦克自由國際機場(Newark Liberty International Airport)約25%航班。

有線電視新聞網(CNN)報導，FAA於20日宣布，由於航管員短缺，加上紐瓦克自由國際機場的跑道施工，導致過去幾周來多架次航班延誤，即日起削減進出該機場的航班。

FAA的命令即刻生效，跑道施工期間，每小時允許56架飛機起降；機場整修工程預計每天進行，預計6月15日告一段落，之後改為每周六施工，直至今年年底。

另外，在10月25日前的未施工日子，每小時允許68架飛機起降。

FAA代理局長羅切洛(Chris Rocheleau)發出聲明表示，「我們的目標是緩解因施工、人力短缺及近期設備問題造成的航班過度延誤。」

FAA一度將紐瓦克自由國際機場每小時的起降架次總量定為77架次，但4月15日開始施工後，FAA要求航空公司將白天的起降班次降至70架次，傍晚與夜間時段則減至62架次。

FAA宣布減少航班之前，曾在華盛頓舉辦三日的「減少延誤會議」，邀請航空公司、FAA及負責營運紐瓦克自由國際機場的紐新航 港局(Port Authority of New York and New Jersey)會商。

FAA補充說，機場在施工期間接納航班的數量，將根據「機場在延誤率不至於大幅增加情況下的處理能力」更動，或是「若有必要，則會再減少航班」。

該機場除了跑道建設外，另受人員短缺和電信問題嚴重影響。

FAA表示，負責處理該機場起降航班的航管員目標配置38名「經過認證的專業航管員」，但實際上只有24人。

紐瓦克自由國際機場4月28日曾發生無線電通訊中斷30秒，雷達斷訊90秒的狀況，這讓當時63%的人員配備率再受打擊；事後，五名航管員請了45天的病假，電信中斷的情況更頻繁出現。

FAA表示，將裝設三個「高頻寬電信連接」(high-bandwidth telecommunications connections)新設備，更換銅線，並增聘人員。