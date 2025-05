CNN分析：各州可能透過加稅因應聯邦白卡經費縮水

共和黨眾議員希望兩大社會安全網計畫白卡、糧食券共計刪除將近1兆聯邦預算,如果通過立法,超過1000萬人未來10年恐將失去白卡。(美聯社)

有線電視新聞網(CNN)21日分析,共和黨眾議員希望兩大社會安全網計畫白卡 、糧食券 共計刪除將近1兆聯邦預算,如果通過立法,超過1000萬人未來10年恐將失去白卡;州政府失去聯邦補助經費之後,如果決定透過加稅為白卡計畫填補預算短缺,整體州稅的加稅幅度平均大約4%,堪薩斯州、懷俄明州等大約加稅1%,但路易斯安納州則要加稅11%。

非黨派機構國會預算處(Congressional Budget Office,CBO)20日公布更新版分析報告,共和黨眾議員打算在預算包裹法案裡,對俗稱白卡的聯邦醫療補助計畫(Medicaid)未來10年減少近7000億聯邦補助,1000多萬人失去白卡保險,不過,某些民眾失去白卡之後,可能透過工作取得保險或在俗稱歐記健保的「可負擔健保法」(Affordable Care Act)購買保險。另外,受到白卡改革影響,到了2034年時,無保(uninsured)民眾將再添760萬人。

白卡60年歷史首度出現19歲到64歲參加者必須每月工作至少80小時才能繼續使用福利的規定,從事社區服務、參加職業訓練的時數也可計算,身為家長、孕婦、健康虛弱者除外。法案條文規定2029年開始實施,但某些保守派國會議員要求將實施日期提早。

專家指出,參加白卡擴大計畫(Medicaid expansion)、患有慢性疾病的低收入 民眾雖然不方便就業,但由於並不是身心障礙人士,今後恐怕難以享有工作豁免。學生以及有親人要照料的白卡參加者,同樣可能因為某些程序問題而喪失白卡參加資格。

無保人數變多,醫院面臨醫療欠款預料提高。非營利醫療研究團體「凱瑟家庭基金會」(Kaiser Family Foundation,KFF)白卡與無保計畫(Program on Medicaid and the Uninsured )副主任勃恩斯(Alice Burns)說,州政府通常為醫院提供補助,但如果州政府拿到聯邦經費變少,補助能力將會降低。

CNN分析,預算緊縮恐將導致某些醫院或養老院減少服務項目、提高收費,在最糟糕情況下則將關閉,偏鄉地區與低收入社區首當其衝。

各州州議員將如何處理聯邦補助減少,可能提出不同因應措施,例如縮減牙齒保健、物理治療、居家與社區照護等可選擇福利(optional benefits)。「凱瑟家庭基金會」指出,另一種民眾可能較難接受的因應方式則是加稅,如果州政府決定透過增稅彌補預算缺口,整體州稅可能要提高4%。

根據共和黨預算包裹提案,包括64歲以下民眾、育有7歲到18歲之間兒女的家長在內,使用俗稱「糧食券」的「營養補充援助計畫」(Supplemental Nutrition Assistance Program,SNAP)都必須符合工作要求。

智庫機構「預算與政策優先項目研究中心」(Center on Budget and Policy Priorities,CBPP)糧食補助副總監考克斯(Ty Jones Cox)說,工作要求可能讓1100萬人失去糧食券,400萬名與家人同住的兒童由於家長資格不符,糧食券補助也將縮水。法律並未強制規定州政府要參加糧食券計畫,州政府拿到聯邦補助減少之後,可能對糧食券資格祭出限制,或者退出計畫。