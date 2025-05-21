遭蘋果下架近五年「要塞英雄」時隔1741天重返美國App Store

熱門手遊「要塞英雄」(Fortnite)重返美國的App Store。 (路透資料照)

熱門手遊「要塞英雄」(Fortnite)已於20日重返美國的蘋果(App le)智慧手機iPhone 應用程式商店App Store，為這款大逃殺遊戲被蘋果下架長達1741天的放逐歷程畫下句點。

美聯社報導，「要塞英雄」開發商Epic Games與蘋果過去五年因支付系統和抽佣比例對簿公堂，蘋果2020年將「要塞英雄」逐出App Store。

「要塞英雄」20日發出聲明表示，樂見用戶期待已久的遊戲程式回歸美國地區的iPhone和iPad應用程式商店。

2020年，Epic Games為了規避蘋果在應用程式交易中抽取15%至30%的佣金，另設置第三方收費管道；經濟時報 (The Economic Times)報導，蘋果於2022年8月13日基於該遊戲違反蘋果政策而將程式下架。

Epic Games與蘋果告上法院，歷經五年纏訟，Epic Games如今占上風，但雙方的各項法律糾紛仍未完全解決。

美國法官5月初勒令蘋果全面停止強制徵收27%的佣金，而Epic Games數日前提交動議，訴請法官允許要塞英雄重新上架App Store，而此遊戲20日回歸美國的App Store。