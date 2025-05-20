為換退休後高薪工作 四星海軍上將賄賂罪成

退役的四星海軍上將柏克在任時圖利紐約一家公司，以換取退休後年薪50萬元的工作，遭法院判決賄賂罪成立 。(海軍照片)

2022年從海軍歐洲和非洲戰區指揮官退役的四星海軍上將柏克(Robert P. Burke)，被控在任時圖利紐約公司Next Jump，以換取退休 後年薪50萬元的工作，19日遭聯邦法院判決賄賂等罪名成立，成為美國史上服役期間犯案被刑事定罪的最高階軍官。

華府聯邦法院陪審團判決，現年63歲的柏克賄賂罪、共謀賄賂罪成立，最高可判處20年徒刑；此外，其行為影響個人財務利益、隱瞞事實兩罪，最高可判處30年徒刑。通常賄賂罪的初犯，刑期遠低於20年。

柏克在2001年夏天，與另兩名被告、Next Jump科技公司共同執行長金查理(Charlie Kim， 50歲)和梅森傑(Meghan Messenger，47歲)會面，說好柏克會利用職權把一項合約交給該公司，同時影響其他海軍官員頒另一合約給該公司 。作為交換， 柏克退役後將到Next Jump工作。

2021年年底，柏克下令把35萬5000元的合約給Next Jump。聯邦地區法院法官麥克法登(Trevor N. McFadden)將於8月宣布柏克的刑期。柏克很可能會上訴。

本案凸顯近年來美國軍方高層的腐敗、指揮失當以及利益衝突。柏克2016-19年任海軍人事主管，2019-2020年任海軍作戰副司令，2022年退休後，加入Next Jump科技公司。

國防部 督察長辦公室調查柏克和Next Jump公司之間的互動，從「疑似違法」升高為「刑事犯罪。」海軍調查人員對他的偵查錄音，包括他自承「受到不適當的影響」、「任他們(另兩名被告)影響我，我也沒有充分揭露全部事實。」

助理檢察官在結辯時對陪審團說，這節錄音顯示，他知錯了，「被告為了私利，違背了公信，各位也知道何故：就為了拿到(50萬年薪)的就業合同。」

柏克的律師帕拉托(Timothy C. Parlatore)說，定罪的判決｢很令人驚訝，也令人失望，」因為政府(起訴方)大力壓制有利被告的證據，卻盡力擴大對被告不利的證據。