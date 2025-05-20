我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

哥大代理校長畢典演說遭群嘲 群眾高喊釋放被捕綠卡學生

川普宣布打造金穹飛彈防禦 總造價1750億美元

為換退休後高薪工作 四星海軍上將賄賂罪成

記者張聲肇／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
退役的四星海軍上將柏克在任時圖利紐約一家公司，以換取退休後年薪50萬元的工作，遭法院判決賄賂罪成立 。(海軍照片)
退役的四星海軍上將柏克在任時圖利紐約一家公司，以換取退休後年薪50萬元的工作，遭法院判決賄賂罪成立 。(海軍照片)

2022年從海軍歐洲和非洲戰區指揮官退役的四星海軍上將柏克(Robert P. Burke)，被控在任時圖利紐約公司Next Jump，以換取退休後年薪50萬元的工作，19日遭聯邦法院判決賄賂等罪名成立，成為美國史上服役期間犯案被刑事定罪的最高階軍官。

華府聯邦法院陪審團判決，現年63歲的柏克賄賂罪、共謀賄賂罪成立，最高可判處20年徒刑；此外，其行為影響個人財務利益、隱瞞事實兩罪，最高可判處30年徒刑。通常賄賂罪的初犯，刑期遠低於20年。

柏克在2001年夏天，與另兩名被告、Next Jump科技公司共同執行長金查理(Charlie Kim， 50歲)和梅森傑(Meghan Messenger，47歲)會面，說好柏克會利用職權把一項合約交給該公司，同時影響其他海軍官員頒另一合約給該公司 。作為交換， 柏克退役後將到Next Jump工作。

2021年年底，柏克下令把35萬5000元的合約給Next Jump。聯邦地區法院法官麥克法登(Trevor N. McFadden)將於8月宣布柏克的刑期。柏克很可能會上訴。

本案凸顯近年來美國軍方高層的腐敗、指揮失當以及利益衝突。柏克2016-19年任海軍人事主管，2019-2020年任海軍作戰副司令，2022年退休後，加入Next Jump科技公司。

國防部督察長辦公室調查柏克和Next Jump公司之間的互動，從「疑似違法」升高為「刑事犯罪。」海軍調查人員對他的偵查錄音，包括他自承「受到不適當的影響」、「任他們(另兩名被告)影響我，我也沒有充分揭露全部事實。」

助理檢察官在結辯時對陪審團說，這節錄音顯示，他知錯了，「被告為了私利，違背了公信，各位也知道何故：就為了拿到(50萬年薪)的就業合同。」

柏克的律師帕拉托(Timothy C. Parlatore)說，定罪的判決｢很令人驚訝，也令人失望，」因為政府(起訴方)大力壓制有利被告的證據，卻盡力擴大對被告不利的證據。

退休 國防部

上一則

誰該補打COVID-19疫苗？美擬限65歲以上與高風險族群

下一則

哥大代理校長畢典演說遭群嘲 群眾高喊釋放被捕綠卡學生

延伸閱讀

墨海軍高桅艦「失動力」撞布魯克林大橋 2船員死亡、20傷

墨海軍高桅艦「失動力」撞布魯克林大橋 2船員死亡、20傷
增購肩射刺針案 賴清德核定通知美方推動審查

增購肩射刺針案 賴清德核定通知美方推動審查
海鯤艦預計5月中旬海測 海軍：已進入最後整備

海鯤艦預計5月中旬海測 海軍：已進入最後整備
台製潛艦海鯤被爆進水 測試進度僅1/10 學者促海軍說明

台製潛艦海鯤被爆進水 測試進度僅1/10 學者促海軍說明

熱門新聞

2025年1月13日，時任美國總統的拜登於華府準備發表國務院外交政策。(美聯社)

拜登罹攝護腺癌轉移骨骼「無法根治」 醫師曝存活期

2025-05-18 20:40
示意圖。(美聯社)

美國公民遇到ICE盤查怎麼做？律師教「首要原則」

2025-05-19 09:08
徐毅強住院五天收費超過13萬元。(徐毅強提供)

「不夠窮又不夠富」華男動盲腸手術 帳單高達20萬

2025-05-17 20:43
圖為舊金山國際機場。(記者陳曉峰／攝影)

移民政策收緊 綠卡不再是入境保證 司法部稱有權隨時撤銷

2025-05-16 20:50
在美國生活17年的夏威夷農場主沈漢軍(右)今年初被ICE帶走，目前仍在拘留中。(受訪者提供)

突遭ICE拘留…華人農場主在美拚搏17年 恐淪一場空

2025-05-17 05:45
明州婦女雷德蒙非法領取已故母親的社安金長達25年，金額超過36萬元。（路透）【作者：路透通訊社，日期：2025-04-30，數位典藏序號：20210721180923757】

65歲婦人剛領遺屬社安金 就被追討近7萬元溢領福利

2025-05-19 11:25

超人氣

更多 >
越來越多旅客抱怨：隨身行李中這常用物品被沒收

越來越多旅客抱怨：隨身行李中這常用物品被沒收
曾是王母娘娘和小哪吒… 劉曉慶、宋祖兒16年後「折腰」重逢

曾是王母娘娘和小哪吒… 劉曉慶、宋祖兒16年後「折腰」重逢
保險銷售為賺佣金 誘導老年人掉紅藍卡優勢計畫圈套

保險銷售為賺佣金 誘導老年人掉紅藍卡優勢計畫圈套
為轉移焦點？拜登宣布罹癌 前黨內初選對手曝內幕

為轉移焦點？拜登宣布罹癌 前黨內初選對手曝內幕
肯爺裸體妻又出招 漁網比基尼裸胸露激凸

肯爺裸體妻又出招 漁網比基尼裸胸露激凸