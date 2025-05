拜登白宮醫師是家族密友 專家：他上任時必然已罹癌

曾任職於歐巴馬 及拜登 前總統團隊的腫瘤科醫師艾曼紐(Ezekiel Emanuel)表示,前總統拜登必然在他2021年就職時,就已罹患攝護腺癌(前列腺癌);他並呼籲,應該要對白宮 醫師進行更嚴格的監督。

艾曼紐19日上MSNBC節目「早安喬」(Morning Joe)時表示:「他(拜登)必然已罹病多年,甚至可能長達十年…這種癌症不可能是在過去100或200天內才發展出來的。他在任內就已患病,可能從2021年上任時就存在了。」

「早安喬」是拜登最愛收看的節目,主持人斯卡伯勒(Joe Scarborough)聽到艾曼紐這番話時一度語塞,現場來賓也明顯流露出震驚與不安的神情。

HOLY SMOKES! Dr. Zeke Emanuel just went on MSNBC and told Morning Joe that Biden DEFINITELY had cancer during his presidency - IN 2021!



