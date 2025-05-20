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拜登白宮醫師是家族密友 專家：他上任時必然已罹癌

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拜登白宮醫師是家族密友 專家：他上任時必然已罹癌

世界新聞網王若馨／即時報導
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前總統拜登(左)與白宮醫師歐康納。(美聯社資料照)
前總統拜登(左)與白宮醫師歐康納。(美聯社資料照)

曾任職於歐巴馬拜登前總統團隊的腫瘤科醫師艾曼紐（Ezekiel Emanuel）表示，前總統拜登必然在他2021年就職時，就已罹患攝護腺癌（前列腺癌）；他並呼籲，應該要對白宮醫師進行更嚴格的監督。

艾曼紐19日上MSNBC節目「早安喬」（Morning Joe）時表示：「他（拜登）必然已罹病多年，甚至可能長達十年…這種癌症不可能是在過去100或200天內才發展出來的。他在任內就已患病，可能從2021年上任時就存在了。」

「早安喬」是拜登最愛收看的節目，主持人斯卡伯勒（Joe Scarborough）聽到艾曼紐這番話時一度語塞，現場來賓也明顯流露出震驚與不安的神情。

電訊報（The Telehraph）20日刊出的報導也採訪了艾曼紐；他指出，白宮醫師不應由總統本人親自任命，尤其是在拜登被診斷出罹癌、外界質疑白宮可能隱瞞病情的聲浪日漲的情況下，更應確保透明與獨立性。

他說：「我們需要一個獨立的醫療小組——由三位醫師組成，不應由總統挑選，也不能受到政治干預。」

拜登任內的白宮醫師歐康納（Kevin O'Connor）是由拜登親自任命，他是拜登家族的多年密友，曾多次對外宣稱拜登「健康良好」，即使拜登近年來因認知退化狀況頻頻遭質疑。

歐康納自2009年起便擔任拜登的私人醫師，也曾是拜登長子波・拜登（Beau Biden）罹患腦癌期間的醫療顧問。此外，他還曾與拜登的弟弟詹姆斯・拜登（James Biden）有商業往來。

如今，隨著拜登罹癌消息曝光，歐康納與拜登家族間密切的私人關係再次引發關注。

曾任白宮醫師的德州共和黨眾議員傑克森（Ronny Jackson）上月接受紐約郵報（New York Post）訪問時表示：「我可以斷言，歐康納掌握著美國公眾不知道的醫療資訊。他很可能為拜登開了很多我們無從得知的藥物，試圖治療他的認知衰退問題。」

傑克森還說：「我認識他很久了，他是拜登家的一分子。為了掩護這個家族，他會說任何話、做任何事，無論那會對他的專業聲譽造成什麼影響。」

拜登辦公室18日下午宣布，拜登於兩天前確診第四期攝護腺癌；其發言人表示，這是在本月稍早一次健康檢查中，發現攝護腺有「小結節」後進一步檢查確認的，目前癌細胞已轉移至骨骼。

艾曼紐是是美國醫學界具高度聲望的專家，也是歐巴馬時期「平價醫療法案」（Affordable Care Act）的主要設計者之一。

他告訴電訊報：「美國歷史上，總統病情遭到隱瞞的情況屢見不鮮。」

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