2023開始出現「無法運作的拜登」 新書「原罪」揭團隊隱暪衰退

「原罪」一書作者表示,2023年開始,無法運作的拜登占比愈來愈高,而且狀況愈來愈糟糕。(美聯社資料照)

有線電視新聞網(CNN)資深主播塔珀(Jake Tapper)、 Axios新聞網站記者湯普森(Alex Thompson)合寫新書「原罪:拜登 總統的衰退、隱暪和競選連任的災難性抉擇」(Original Sin: President Biden's Decline, Its Cover-Up, and His Disastrous Choice to Run Again)20日上市。塔珀指出,寫書動機源於親眼看到拜登在電視辯論會當晚的失常表現。

塔珀接受全國公共電台(NPR)主持人狄特羅(Scott Detrow)專訪時說,對於拜登在辯論會上第一次語無倫次、脫口說出「我們終於打敗紅藍卡」(We finally beat Medicare)感到非常詫異,所有人都看到拜登年事已高,但拜登團隊、家人、資深幕僚卻一再對媒體、社會大眾甚至民主黨 金主與國會議員聲稱拜登一切良好。

塔珀說,拜登核心幕僚直到今天都覺得拜登角逐連任將會勝選,也認為拜登連任後可以一直勝任到2029年1月,「可是我們跟一名民主黨高層討論,他也看到大家目睹的狀況,拜登看起來不太好,似乎不在狀況內。」

湯普森對狄特羅說,如果拜登團隊沒有掩飾,「怎麼許多人看到辯論之後紛紛大呼意外呢?」湯普森說,根據200多名對象的採訪,從2023年秋季開始,就出現兩種版本的拜登:可以正常運作的拜登與無法運作的拜登,其實時間可以回溯到2019年,但當時拜登絕大多數時間都能夠正常運作。

由兩名資深記者近身觀察及訪談超過兩百人寫成「原罪」一書,質疑拜登團隊一直隱瞞拜登的健康狀況。(取自亞馬遜)

湯普森說,從2023年開始,無法運作的拜登占比愈來愈高,而且狀況愈來愈糟糕,一名白宮資深官員由於對於狀況感到不滿,反對拜登爭取連任,因此決定掛冠求去。

對於無法正常運作的拜登,「原罪」書中舉例,2019年競選期間拜登前往愛阿華州造勢,在一場活動中竟想不起來資深助理唐尼倫(Mike Donilon)的名字,但兩人1981年就認識,唐尼倫擔任拜登助理長達數十年之久。

湯普森說,決定辭職的前任白宮資深官員說,拜登團隊故意不讓拜登與內閣首長、內閣成員或其他白宮資深官員接觸,拜登核心圈變得愈來愈小;拜登行程變得愈來愈緊湊,限制變多,重點在於不讓社會大眾看到拜登無法運作的一面。

兩名資深記者出版「原罪」一書,指拜登的團隊極力掩飾他身體狀況不佳的實情。圖為作者之一塔珀。(美聯社)