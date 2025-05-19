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川普盼製造業工作回流美國 有人願意做嗎？

記者顏伶如／即時報導
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印第安納州不來梅鑄造廠的一名工人，在鑄造廠生產線邊緣準備澆注熔鐵。（路透檔案照）
印第安納州不來梅鑄造廠的一名工人，在鑄造廠生產線邊緣準備澆注熔鐵。（路透檔案照）

華爾街日報(WSJ)19日報導，川普總統希望製造業工作機會回流美國，但其實美國目前許多製造業職缺，一直找不到人填補。根據勞工部統計，美國將近50萬個製造業工作沒人做，全國製造業協會(National Association of Manufacturers)今年調查發現，近半數製造業廠商說，眼前面臨最大挑戰是聘不到人以及如何留住員工。

勞工統計局(Bureau of Labor Statistics)數據顯示，製造業通常為勞工安排缺乏彈性的班表，薪資待遇在整體私人產業低了7.8%，但1980年代時，製造業薪水比平均略高3.8%。勞工工會式微也讓製造業薪資成長減緩。

厄普強就業研究中心(Upjohn Institute for Employment Research)經濟學家蘇珊‧郝斯曼(Susan N. Houseman)說，工廠雇主必須克服的難題包括外界認為所有工廠都髒亂、危險的錯誤印象，1990年代製造業一波波大裁員以及2000年代初期製造業大量出走海外，都讓某些民眾記憶猶新。她說，民眾看到社區裡的狀況，就覺得製造業不是安穩的飯碗。

非營利勞動發展研究機構「製造業研究所」(Manufacturing Institute)主席卡洛琳‧李伊(Carolyn Lee)說，缺工問題導致無法迅速擴大生產，「總不可能蓋好工廠就指望工人神奇地立即出現」。她說，製造業必須推出新的誘因才能吸引勞工，例如比照白領勞工獲得待遇，給予藍領勞工更有彈性的班表。

從新冠疫情發生以來，俄亥俄州貴格城鑄造廠(Quaker City Castings)勞工平均加薪幅度已有30%。不過，工廠負責人克瑞夫(Joseph Korff)說，如果招聘20人大約2人或3人願意留下發展，其他人只做幾周或幾個月就辭職。

員工要在溫度高達華氏3000度的熔化金屬附近工作，有時還要搬運重型設備。在有火燄、粉塵的環境底下上班，員工都要戴頭盔、面罩與呼吸罩等防護裝備。在鑄造廠內負責製模的36歲單親媽媽辛西亞‧尤勒(Cynthia Johler)說，經常看到新人才來幾天或幾個月就離開。

她是廠裡極少數女員工之一，工作已有3年，被同事戲稱「黑寡婦」(Black Widow)。去年由於塑膠模具掉落，導致尤勒腳部骨折。

俄亥俄州 華爾街 勞工部

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