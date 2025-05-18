拜登罹攝護腺癌轉移骨骼「無法根治」 醫師曝存活期

2025年1月13日，時任美國總統的拜登於華府準備發表國務院外交政策。(美聯社)

紐約時報報導，前總統拜登 18日證實罹患惡性攝護腺癌，且癌細胞 已經擴散到骨骼，病情為第四期。專家指出，癌細胞一旦轉移至骨頭即無法根治，不過透過抑制睪固酮的療法延長壽命，患者存活五到十年以上並非罕見。

82歲的拜登上周因泌尿症狀就醫，9日檢查發現攝護腺結節，16日確診為惡性攝護腺癌，並已轉移至骨骼，格利森評分 （Gleason score）為9分，在惡性程度滿分為10分鐘屬於高侵略性癌症 。不過其癌症為荷爾蒙敏感型，有望有效控制，目前拜登正與家人及醫療團隊討論治療方案。

拜登是美國歷史上最年長的總統，已於今年1月卸任。在任期間，他屢遭質疑健康與年齡問題，最終在民主黨內部壓力下宣布不再尋求連任。

攝護腺癌專家指出，癌細胞一旦擴散到骨頭，便無法根治，骨頭是常見的轉移位置。

但杜克大學的攝護腺癌專家穆爾（Judd Moul）表示，癌症已轉移的患者仍可能存活五年、七年，甚至十年以上。

穆爾補充，他經常診治與拜登同齡、病情相似的患者，「過去十年間，這類病患的存活率幾乎翻了三倍。」

拜登今年1月接受今日美國（USA Today）訪問曾坦言：「我會不會撐到86歲？誰知道呢？目前為止還好，但誰知道接下來會怎樣？」

拜登曾於2024年2月接受年度健康檢查，當時醫師仍評估其「適合繼續擔任總統」。但如今情況突變，讓外界再度關注拜登家族過往的健康情況。拜登在1988年曾動過腦動脈瘤手術，長子波伊．拜登（Beau Biden）2015年也因腦癌過世。