「沒人問我想不想出生」生殖診所炸彈客死前錄下自白

加州棕櫚泉生殖診所18日發生炸彈攻擊，鑑識人員在現場勘查。(新華社)

聯邦調查局（FBI ）18日在記者會上證實，加州棕櫚泉 生殖診所爆炸案的嫌犯身分已確認，為25歲加州居民巴特庫斯（Guy Edward Bartkus）。據信他已在爆炸現場身亡，當局表示，這是一起「蓄意的恐怖主義行為」。

執法單位消息來源透露，巴特庫斯曾在文字與錄音中表達對生育的強烈反感，認為「讓人違反意願地來到這個世界」是一種錯誤。

他居住於距棕櫚泉約一小時車程的29棕櫚村（Twentynine Palms），該地為陸戰隊的大型基地所在地。

社交媒體用戶發現，巴特庫斯曾建立一個宣揚「促死主義」（promortalism）的網站，他留下一段長達30分鐘的錄音，在音檔中他表示：「我決定錄下這段話，解釋為什麼我選擇攻擊一間試管嬰兒診所。基本上，就是因為我對自己的存在感到憤怒。沒有人徵求我的同意，就把我帶到這個世界上。」

錄音中，巴特庫斯進一步表達對人工生殖（IVF）技術的憤怒與排斥。

▼音檔內容涉及極端言論，可能引起不適，請斟酌收聽：

Guy Edward Bartkus

Website: https://t.co/Ml5Mi94uZ1



Here’s his unhinged rant that is completely delusional. pic.twitter.com/J5QOuOUy0y — counterfudd.pnw (@thirdholepin) May 18, 2025

FBI表示，他們已經搜查巴特庫斯的住所，並指出本案所用的爆炸物為一枚大型車載自製炸彈（VBIED），爆炸威力驚人，方圓一哩內皆感受到震動。

FBI洛杉磯 辦公室助理局長戴維斯（Akil Davis）指出，這是南加 州歷來調查規模最大的一起爆炸案。