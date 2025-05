「沒人問我想不想出生」生殖診所炸彈客死前錄下自白

聯邦調查局(FBI )18日在記者會上證實,加州棕櫚泉 生殖診所爆炸案的嫌犯身分已確認,為25歲加州居民巴特庫斯(Guy Edward Bartkus)。據信他已在爆炸現場身亡,當局表示,這是一起「蓄意的恐怖主義行為」。

執法單位消息來源透露,巴特庫斯曾在文字與錄音中表達對生育的強烈反感,認為「讓人違反意願地來到這個世界」是一種錯誤。

他居住於距棕櫚泉約一小時車程的29棕櫚村(Twentynine Palms),該地為陸戰隊的大型基地所在地。

社交媒體用戶發現,巴特庫斯曾建立一個宣揚「促死主義」(promortalism)的網站,他留下一段長達30分鐘的錄音,在音檔中他表示:「我決定錄下這段話,解釋為什麼我選擇攻擊一間試管嬰兒診所。基本上,就是因為我對自己的存在感到憤怒。沒有人徵求我的同意,就把我帶到這個世界上。」

錄音中,巴特庫斯進一步表達對人工生殖(IVF)技術的憤怒與排斥。

