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拜登接受調查錄音曝光 記憶錯亂、回答停頓引熱議

世界新聞網王若馨／即時報導
Axios公布特檢訪談錄音，使前總統拜登的健康及認知情況再引熱議。(路透)
Axios公布特檢訪談錄音，使前總統拜登的健康及認知情況再引熱議。(路透)

新聞網站Axios於5月16日及17日公開前總統拜登（Joe Biden）接受特別檢察官許景（Robert Hur，音譯）調查的完整訪談錄音。這段長達五小時的錄音記錄了拜登就不當持有機密文件一案所作的答覆，內容顯示他多次出現記憶混淆與長時間停頓，再度引發外界質疑其認知衰退的嚴重性。

調查背景：副總統卸任後持機密文件

許景調查拜登在卸任副總統後，擅自保留歐巴馬政府時期機密文件的情形，並於2023年10月8日與9日，在白宮對拜登進行為期兩天的訪談。

2024年2月，許景發布報告，雖指出拜登「故意」保留文件，但以他是一個「記憶力差的善良老人」（a sympathetic, well-meaning, elderly man with a poor memory）為由，可能影響陪審團判斷，決定不提出刑事指控；這段描述引發民主、共和兩黨激烈交鋒。

錄音內容：記憶錯亂、語句停頓

Axios首先於16日公布約四分半的錄音片段，17日則公開完整錄音。錄音中，拜登語速明顯緩慢，經常出現長時間停頓，在回答關鍵問題時多次表現出記憶混淆。

影片來源：YouTube@Axios

例如，當被問及長子波・拜登（Beau Biden）去世時間時，拜登回答：「波是什麼時候去世的？啊…5月30日？」在場的白宮法律顧問科頓（Rachel Cotton）出聲提醒他為2015年。

拜登也誤將川普（Donald Trump）首次當選年份說成2017年（實為2016年），並將自己卸任副總統的時間說成2017年而非2016年。

在談及是否曾故意保留機密文件時，拜登出現口吃現象，回答「我…我…我不知道」，並提及自己可能「為了紀念」而留下與阿富汗相關的備忘錄，其私人律師鮑爾（Bob Bauer）隨即打斷，要求避免推測性回答。

錄音中不時可聽見白宮地圖室中老式時鐘的滴答聲，映襯出拜登在回答時的沉默與遲疑。不過他在訪談中保持一定的參與度，並偶爾展現幽默感，包含談到家人時的情緒流露，及提及歷史軼事的片段。

影片來源：YouTube@Axios

政治效應：兩黨反應兩極

共和黨方面，川普的超級政治行動委員會（MAGA Inc.）抨擊拜登「不適合擔任總統」，其在過去亦曾要求公開錄音，批評拜登政府以行政特權阻礙透明化。

白宮與民主黨方面則試圖淡化錄音影響，拜登發言人史庫利（Kelly Scully）表示，訪談的文字紀錄早已公開，錄音內容沒有揭露新資訊，僅驗證已知事實。

民主黨人則表示拜登的停頓是談及親人去世的正常情緒反應，並批評許景在報告中以「記憶力差」形容拜登，沒有考慮到訪談當下的情境壓力，錄音前夕正值哈瑪斯突襲以色列（2023年10月7日）。

Axios參與此報導的記者湯普森（Alex Thompson）將於5月20日與CNN主播塔珀（Jake Tapper）共同出版新書《原罪：拜登的衰退、掩蓋，以及災難性的再次參選決定》（Original Sin: President Biden’s Decline, Its Cover-Up, and His Disastrous Choice to Run Again），書中將揭示拜登的身體與認知狀況，以及白宮如何面對內部爭議。

拜登 白宮 民主黨 川普 阿富汗

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