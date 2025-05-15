川普再添孫 次女蒂芬妮生下第一個孩子

蒂芬妮與丈夫麥可．布洛斯在川普總統就職典禮上起舞。（路透）

川普總統次女蒂芬妮．川普(Tiffany Trump) 15日誕下一名男嬰，川普總統再度成為祖父。

據每日郵報(Daily Mail)報導，31 歲的蒂芬妮在周四凌晨4點44分迎來了她與丈夫麥可．布洛斯(Michael Boulos)的第一個孩子。

她在Instagram、X等社群媒體 宣布了這一消息，並分享了寶寶腳部的黑白快照，還配上文字：「歡迎我們可愛的寶貝亞歷山大．川普．布洛斯(Alexander Trump Boulos)來到這個世界。我們對你的愛難以言喻！感謝你加入我們的生活！ 2025年5月15日」。

她的先生麥可在Instagram上很快評論了這篇文章：「他是個福星！」

蒂芬妮的媽媽瑪拉．梅波斯(Marla Maples)也分享道：「世界上沒有比這更高興的事了。你真棒，我的女兒！」

這個新生兒是川普總統的第11個孫兒。他的兒子小川普 （Donald Trump）有五個孩子，女兒伊凡卡 （Ivanka Trump）有三個，兒子艾瑞克（Eric Trump）有兩個。

川普10月在底特律經濟俱樂部 (Detroit Economic Club) 發表演說時，就興奮地分享了他要再次當爺爺的消息；蒂芬妮在12月中旬公開證實她懷了第一個孩子。此後她一直在網路上記錄自己的懷孕過程，經常在Instagram的快照和視頻中展示她日益隆起的腹部。上個月，這位準媽媽為了迎接即將來臨的寶寶，舉辦了一個豪華的嬰兒派對，由姐姐伊凡卡主持。