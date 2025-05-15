我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拖欠學貸 逾45萬老人下月開始扣社安金

超市貨架這12種食品悄悄消失了 為什麼？

川普再添孫 次女蒂芬妮生下第一個孩子

世界新聞網╱即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
蒂芬妮與丈夫麥可．布洛斯在川普總統就職典禮上起舞。（路透）
蒂芬妮與丈夫麥可．布洛斯在川普總統就職典禮上起舞。（路透）

川普總統次女蒂芬妮．川普(Tiffany Trump) 15日誕下一名男嬰，川普總統再度成為祖父。

據每日郵報(Daily Mail)報導，31 歲的蒂芬妮在周四凌晨4點44分迎來了她與丈夫麥可．布洛斯(Michael Boulos)的第一個孩子。

她在Instagram、X等社群媒體宣布了這一消息，並分享了寶寶腳部的黑白快照，還配上文字：「歡迎我們可愛的寶貝亞歷山大．川普．布洛斯(Alexander Trump Boulos)來到這個世界。我們對你的愛難以言喻！感謝你加入我們的生活！ 2025年5月15日」。

她的先生麥可在Instagram上很快評論了這篇文章：「他是個福星！」

蒂芬妮的媽媽瑪拉．梅波斯(Marla Maples)也分享道：「世界上沒有比這更高興的事了。你真棒，我的女兒！」

這個新生兒是川普總統的第11個孫兒。他的兒子小川普（Donald Trump）有五個孩子，女兒伊凡卡（Ivanka Trump）有三個，兒子艾瑞克（Eric Trump）有兩個。

川普10月在底特律經濟俱樂部 (Detroit Economic Club) 發表演說時，就興奮地分享了他要再次當爺爺的消息；蒂芬妮在12月中旬公開證實她懷了第一個孩子。此後她一直在網路上記錄自己的懷孕過程，經常在Instagram的快照和視頻中展示她日益隆起的腹部。上個月，這位準媽媽為了迎接即將來臨的寶寶，舉辦了一個豪華的嬰兒派對，由姐姐伊凡卡主持。

小川普 伊凡卡 社群媒體

上一則

你也受不了？疫情過後 美國人最反感這些事

延伸閱讀

視察卡達美軍 川普：杜哈將投資烏代德基地百億美元

視察卡達美軍 川普：杜哈將投資烏代德基地百億美元
美國伊朗核談判 川普：接近達成協議

美國伊朗核談判 川普：接近達成協議
川普：美國應接管加薩走廊 建立「自由區」

川普：美國應接管加薩走廊 建立「自由區」
川普談俄烏和平會談：我和普亭會面前什麼都不會發生

川普談俄烏和平會談：我和普亭會面前什麼都不會發生

熱門新聞

只要遵守當地的相關法令，大多數的州住在車裡都是合法的，但住民需確保只在開放的露營地和指定的過夜休息區停車。（路透）

65歲婦在5呎車「吃喝拉撒睡」 等領70歲最高社安金 

2025-05-07 02:10
眾院歲入委員會(House Ways and Means Committee)12日公布389頁共和黨稅務法案。圖為眾院議長強生日前回答記者問題。(歐新社)

共和黨稅務法案：65歲以上標準扣除額多4000元

2025-05-13 09:35
死者波斯沃斯是高中美式足球隊員，女友則是啦啦隊員。(取自死者女友Malinda之Instagram)

跟風TikTok「半夜敲門」惡作劇 維州18歲高中生遭屋主槍殺

2025-05-08 20:10
在華爾街打拚多年的柯里斯汀，買下一間瀕臨倒閉的零食公司，十餘年後以7.5億元賣掉。(取自領英)

他倦怠華爾街 買下快倒閉零食公司 14年後翻身賣7.5億

2025-05-09 15:25
蓋茲（見圖）計劃未來20年捐逾2,000億美元，並在2045年關閉同名基金會。路透

比爾蓋茲未來20年將捐所有身家 抨擊馬斯克「這件事」

2025-05-08 13:14
低價商品黃金時期讓某些美國消費者花錢不手軟，導致家裡堆積各種「衝動購物」買來的廉價小玩意，夫妻為了清理空間、哪些該留哪些該丟而變得關係緊張。（美聯社）

「衝動購物」狂買便宜貨堆滿屋 該丟該留？夫妻關係緊張

2025-05-14 10:14

超人氣

更多 >
2生肖2星座今年命最好 屬兔事業愛情雙滿足、他生活安穩又豐盛

2生肖2星座今年命最好 屬兔事業愛情雙滿足、他生活安穩又豐盛
甚至比餐廳更好吃 老饕狂推這11款好市多冷凍食品

甚至比餐廳更好吃 老饕狂推這11款好市多冷凍食品
殺豬盤專騙美國退休者 女嫌戴鑽表「身價破億」返台落網

殺豬盤專騙美國退休者 女嫌戴鑽表「身價破億」返台落網
這10種裝潢拉高房價 買家瘋搶

這10種裝潢拉高房價 買家瘋搶
中國女星遭驅離坎城影展？傳犯「禁裸令」

中國女星遭驅離坎城影展？傳犯「禁裸令」