紅州里的藍點…內布拉斯加奧馬哈市長選舉 民主黨勝

民主黨尤英贏得奧馬哈市長選舉。（美聯社）

華盛頓郵報報導，民主黨 在13日內布拉斯加州 奧馬哈(Omaha)市長選舉創造逆轉勝，任期已經「三連霸」的共和黨籍市長珍·史托瑟特(Jean Stothert)敗給民主黨挑戰者尤英(John Ewing)。競選期間，民主黨把史托瑟特跟川普 總統遭到批評的政策綁在一起，選舉結果對選情緊繃選居的共和黨民選官員帶來警訊。

奧馬哈被喻為「紅州」內布拉斯加州裡的一個「藍點」(blue dot)，選舉趨勢可能牽動總統選舉，因此受到全國矚目。

史托瑟特連任三屆市長的關鍵在於擴大基本盤，獲得不少獨立選民支持。民主黨與尤英競選團隊則把史托瑟特跟目前經濟大環境充滿不穩定以及民眾對川普不滿等話題綁定。史托瑟特在2024年總統大選時為川普背書。史托瑟特2013年首次贏得市長選舉，成為奧馬哈史上第一位女市長。

曾任奧馬哈警察局副局長、內布拉斯加州道格拉斯郡(Douglas Count)審計長的尤英，成為奧馬哈第一位非洲裔市長。

尤英13日晚間發表勝選談話表示，勝利屬於奧馬哈所有居民，這次選舉證明了憑藉共同價值理念而團結的選民，可以克服困難，完成壯舉。

奧馬哈所在的內布拉斯加州第二國會選區向來被視為勝負難料的決戰選區。2024年總統大選時，川普與民主黨候選人賀錦麗民調支持度一度不相上下，選居當中擁有大學學歷的選民比例頗高。

報導指出，民主黨把這次奧馬哈市長選舉視為川普民調走下坡、經濟不穩定、關稅政策將對選情帶來如何影響的風向球。