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沒有「真實身分證」不代表是無證移民、非法滯留

編譯陳韻涵／即時報導
無證移民不能「申請真實身分證」(Real ID)，但仍有資格獲得一些州級身分證件。(美聯社)
無證移民不能「申請真實身分證」(Real ID)，但仍有資格獲得一些州級身分證件。(美聯社)

無證移民不能申請「真實身分證」(Real ID)，但仍有資格獲得一些州級身分證件。

今日美國報(USA Today)報導，真實身分證法(Real ID Act)的正規文件是為了確立一個人在美國的合法居民身分。

為取得真實身分證，申請人必須向各州的身分證明核發單位出示合法身分證明文件和居住證明；這表示，無證移民將無法合法獲得真實身分證，但不代表他們完全不能獲取所居住州的身分證。

國土安全部(DHS)規定，「真實身分證法允許各州在無法保證申請人身分，或無法確定此人合法居留的情況下，核發駕照和身分證，部分州目前也向無證移民核發不合規定的證件(noncompliant card)。」

國土安全部指南規定，旅行和取用其他設施仍需真實身分證，但執法人員和其他官員在人們無法出示真實身分證的情況下，不應假設此人是無證移民或非法滯留美國。 

國土安全部官網寫道，「國土安全部提醒，不要假設擁有不合規定身分證的人是無證移民，因為此人可能因為許多與合法居留無關的原因而持有不合規定的身分證。」

此外，官網問答舉例，州府核發的增強版駕照(Enhanced Driver's License)和增強版身分證(Enhanced Identification Card)可用作真實身分證，這兩項身分證明文件根據「西半球旅行方案」(Western Hemisphere Travel Initiative，簡稱WHTI)作為可接受的過境文件，也可當作真實身分證的替代選項，適用搭乘商用客機、進入聯邦機關和進入核電廠等。

目前全美只有五個州頒發增強版駕照或增強版身分證，分別是密西根州、明尼蘇達州、紐約州、佛蒙特州和華盛頓州，這兩項證件可透過卡片上方的美國國旗圖像和「增強」字樣識別。

真實身分證 移民 國土安全部

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