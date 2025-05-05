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兩月發現12具遺體 新英格蘭地區出現連續殺人犯？

記者顏伶如／即時報導
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示意圖。(路透)
示意圖。(路透)

福斯新聞網(Fox News)5日報導，從今年3月到4月之間，康乃狄克州、羅德島州、麻州累計有12具遺體被發現，但12名死者究竟死因為何，警察機關公布細節並不多，網路出現有關連續殺人犯針對婦女下手的各種揣測。前任聯邦調查局(FBI)教官兼認證警察教官杜菲(Scott Duffey)指出，地方機關沒有分享足夠訊息，使得連續殺人犯的傳言甚囂塵上。

杜菲說，由於地方警察機關沒有公布足夠訊息，社群網站因此出現不少鍵盤偵探，連續殺人犯傳聞因此出現。他說，目前看來，並沒有任何跡象顯示死者之間有任何關聯，「警察機關必須回答需要答覆的問題，但我看來被發現的這些受害者並不是由單一殺人犯所為」。

家鄉在康州諾瓦克市(Norwalk)的杜菲說，查看可以獲得的12個死亡案件資料之後，便向家人保證新英格蘭地區並沒有出現連續殺人犯四處作案。

杜菲表示，並不覺得有人在新英格蘭地區沿著水路或其他道路針對婦女作案，雖然可以排除連續殺人犯的可能，但不能卸下戒備，以免在脆弱無助的時候遭人趁機佔便宜。

他說，向來鼓勵夥伴制度(buddy system)，出去跑步、會經過較暗的地點或者要出門散步、健行等，最好都找人同行，要帶手機，注意周圍環境。

上周，康州男子柯費爾(Donald Coffel)因為3月間在格羅頓(Groton)殺害女性室友並將屍體塞入行李箱而遭警方逮捕。

杜菲指出，要製造陰謀論並不需要太多材料就能完成，處於資訊真空的情況下，只要有人推出某種陰謀論說詞，論述符合邏輯，就會開始流傳，即使沒有證據做為支撐，越來越多民眾仍會信以為真。

新英格蘭 麻州 社群網站

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