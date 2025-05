前總統拜登。(路透)

三名美國資深政治記者合著新書「2024:川普 如何重新奪回白宮 ,民主黨又如何失去美國」(2024: How Trump Retook the White House and the Democrats Lost America,暫譯)將於今年夏季出版。紐約時報指出,書中披露美國前總統拜登 去年競選連任時,他的顧問曾認真討論是否為拜登安排認知測驗,但因憂心接受測驗本身就會引發新一波對其心智的質疑,最終沒有為拜登安排認知測驗。

這本新書的作者其中一人是紐約時報的記者。紐時指出:「根據書中所描述,拜登的顧問對於拜登通過認知測驗有信心,但他們憂心光是接受認知測驗本身,就會引發對於拜登心智的新一波質疑。」

書中披露,顧問們是在去年2月討論這件事,最後未讓拜登進行認知測驗。

然而,拜登去年夏季在與川普的辯論中表現不佳,民主黨改由時任副總統賀錦麗競選總統,但賀錦麗在大選輸給川普。川普重返白宮,迎來他的第二個總統任期。

