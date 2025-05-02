民眾搶辦真實身分證難預約 其實登機可用這證件取代

華盛頓州塔科瑪聯邦法院內的布告，呼籲民眾盡快辦理真實身分證。(美聯社)

本月7日起，搭乘國內班機或進入聯邦大樓的民眾，必須出示真實身分證 (Real ID)、護照或其他聯邦認可文件；這項要求正讓全國各地大批民眾急著趕辦真實身分證。包括新澤西州 、賓州 、紐約州 和緬因州等地的機動車管理處(Motor Vehicle Commission offices)大排長龍，許多人甚至預約不到辦證時間。

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)分析全國各州機動車管理機構數據指出，全國有30州居民持有真實身分證的比率低於七成，其中新澤西州只有17%居民持有新證，比率最低，預約申辦情況最「激烈」。

現年26歲的新州居民蘇斯科(Melissa Sussko)告訴CBS，她聽從朋友建議，趁午夜登入系統，才搶到預約時段；「我認識的每個人都在搶辦身分證」。

紐約州居民持有真實身分證的比率為43%，緬因州27%，賓州26%，這些州都面臨大量申請案。賓州運輸廳長卡羅爾(Michael B. Carroll)表示，「每周都有數萬人來駕照中心辦真實身分證；大家都等最後一刻才辦，對我們已形成挑戰。」

但包括新澤西州在內的許多官員強調，許多人其實沒有理由感到恐慌；未來幾周和幾個月內申辦真實身分證的需求可望下降，新州也會為那些因「緊急旅行計畫」必須在14天內搭乘飛機的州民緊急簽發真實身分證。

運輸安全管理局(TSA)表示，除了真實身分證，國內旅客還可使用其他可接受的身分證明通過機場安檢，例如美國護照、全球入境卡(Global Entry card)、國防部身分證(Department of Defense ID)或永久居留證／綠卡。

TSA表示，如果旅客只持有州政府核發的標準駕照，「可能會面臨延誤、額外檢查，也有可能不被允許進入限制區域」。TSA建議沒有可接受身分證明的航空旅客多留一小時時間通過機場安檢，同時最好攜帶其他形式的身分證明，如出生證明或社會安全卡。