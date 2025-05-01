散播兒童性虐、暴力 線上勒索集團 「764地獄」2首腦被起訴

線上勒索集團「764地獄」首腦之一，人稱「迷幻」的尼柏爾4月22日在北卡羅來納州落網。(聯邦司法部)

司法部 宣布逮捕並起訴線上勒索集團「764地獄」(764 Inferno)的兩名首腦，罪名若成立，他們可能被判處無期徒刑。

路透報導，司法部4月29日發出聲明表示，21歲的瓦拉吉安尼斯(Leonidas Varagiannis)和20歲的尼柏爾(Prasan Nepal)領導一群由764人組成的團體，針對兒童等弱勢群體採取誘導自殘的惡毒策略。

司法部表示，兩名被告參與製作和散播兒童性虐內容，結合「血腥和暴力素材，創作透過特定情境或關鍵字觸發、針對被害人的客製化內容(Lorebook)」，之後在團體成員間「交易」，當作招募新成員或維持此人在該組織內地位的「貨幣」。

人稱「迷幻」(Trippy)的尼柏爾4月22日在北卡羅來納州落網，而綽號「戰爭」(War)的瓦拉吉安尼斯是旅居希臘的美國公民，於28日在希臘被捕。

尼柏爾的聯邦公設辯護人不予回應，華盛頓特區的檢察官辦公室未回應關於引渡瓦拉吉安尼斯的提問，而路透記者無法聯繫到瓦拉吉安尼斯的律師。

聯邦調查局(FBI)資料顯示，尼柏爾和瓦拉吉安尼斯與至少六名同夥共謀涉入惡意線上活動。

FBI今年3月6日的公告示警，指「764地獄」的活動急劇增加。

司法部指該團體為「虛無主義和暴力極端主義」網路，且是更大規模的網路犯罪「the Com」的其中一員，後者的涉及暴力、網路犯罪等不法情事。

網路安全顧問公司「Unit221B」首席研究員艾莉森·尼克森(Allison Nixon)表示，瓦尼柏爾和瓦拉吉安尼斯是「主要參與者」，他們被繩之以法是積極進展。

尼克森說：「與the Com相關的犯罪浪潮是由少數多產人士推動，此次逮捕行動的策略奏效。」