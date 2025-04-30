周六投票預計過關 馬斯克的SpaceX所在地將正式成為Starbase都市

SpaceX公司總部於2024年底正式遷至德州南部卡梅倫郡，其所在的1.5平方哩土地，可望近日內正式建制成名為「星際基地」的新城市。(美聯社)

馬斯克 2024年12月13日將他旗下太空 探索技術公司(SpaceX )總部正式遷至德州南部卡梅倫郡(Cameron County)，同時向當地政府申請將總部所在的一小塊土地，正式建制成名為「星際基地」(Starbase) 的新城市，這個計畫可能即將實現。

根據選民登記冊，這塊土地上的合格選民有283人，多數是SpaceX員工，他們將於5月3日投票決定是否成立新城市。根據卡梅倫郡選舉記錄，已有200多人提前投票，一般相信建城已成定局。

這座籌建中的新城市位於德州南端，靠近墨西哥邊境，面積僅約1.5平方哩，市內只有幾條道路，還有一些簡樸的20世紀中期住宅。

馬斯克在 2021 年首次提出建造「星際基地」市的想法，但無論他本人或SpaceX內部人員，很少透露為何要建造城市的具體原因。

但外界推測是與加速SpaceX的太空船開發及發射有關，目的在於簡化流程，迅速建設包括道路、醫療、教育和住房等公共設施，從而吸引全球頂尖的工程師、科學家與技術專業人才，支持SpaceX未來的星際運輸計畫。

此外，目前SpaceX無論是發射火箭或測試引擎，甚至只是移動某些設備，都需要關閉當地一條高速公路以及通往發射場所在博卡奇卡海灘(Boca Chica Beach)的通道。

目前交通管制措施都需要與卡梅倫郡協調，成為城市後將會簡化相關行政程序，從而增加發射次數。

不過馬斯克的建市計畫，受到附近居民及環保組織反對，認為生態環境可能會受到破壞，噪音與交通擁堵會影響他們的生活。他們又指責州政府將賦予馬斯克及其SpaceX 司過多的海灘控制權，並不符合公眾利益。

支持者則認為，新城市建立後將對全球太空探索帶來深遠影響，不僅可能成為太空探索的新中心，還可能激勵更多私營企業進入太空產業，推動科技創新。對卡梅倫郡而言，將帶來經濟增長及就業機會，促進科技的發展。