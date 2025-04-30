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政府預算能否用來成立公立教會學校？最高法院裁決受矚

記者顏伶如／即時報導
最高法院。(美聯社)
最高法院。(美聯社)

發放教育券(school vouchers)讓學生就讀私立教會學校多年前已獲大法官允許，但政府預算能否直接用來成立公立教會學校，今天(30日)在最高法院進入言詞辯論庭的「聖依西多祿天主教虛擬學校訴杜蒙德案」(St. Isidore of Seville Catholic Virtual School v. Drummond)，裁決結果將有重大影響。

奧克拉荷馬州聖依西多祿天主教虛擬學校是全國第一所宗教特許學校，透過訴訟爭取獲得政府經費，把天主教教義納入教學課綱。

先前在緬因州、蒙大拿州的案例裡，最高法院裁定州政府發放教育券讓學生就讀私校時，適用對象必須包括學生家庭自行選擇就讀教會學校。「聖依西多祿天主教虛擬學校訴杜蒙德案」重點則在於，憲法第一修正案是否要求州政府必須補助或資助宗教特許學校(religious charter schools)，等於讓宗教特許學校變成具有高度自治權的公立學校。

紐約時報分析，如果最高法院裁定聖依西多祿天主教虛擬學校勝訴，全國其他允許成立特許學校的45州將受連帶影響；「政府發放教育券讓家長使用於讓孩子就讀包括宗教學校在內的私校」與「政府直接提供經費成立宗教學校」，兩者之間的界線畫分，今後將變得模糊。

聖依西多祿天主教虛擬學校創校提案在奧克拉荷馬州特許學校委員會通過之後，遭到共和黨籍奧州檢察長杜蒙德(Gentner Drummond)提告。杜蒙德指出，憲法第一修正案禁止政府確立宗教，奧州州憲則禁止公共預算用於贊助宗教機構，拿政府經費成立公立宗教學校顯然違反最高法院2002年禁止政府直接資助宗教學校的判例。

聖依西多祿天主教虛擬學校律師團辯稱，創校是為奧州居民提供另一個教育選項(option)，並沒有強迫任何學生前來就讀。律師團說，學校雖然獲得政府預算也招收學生，但過程是基於「學生家庭的私人選擇」。

專門研究宗教相關法律的凱斯西儲大學(Case Western Reserve University)法學院教授潔西‧希爾(Jessie Hill)表示，如果大法官裁定聖依西多祿天主教虛擬學校勝訴，將是最高法院第一次同意政府經費可以直接流向宗教機構，由政府提供資金支持宗教活動。

奧克拉荷馬州 大法官 紐約時報

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