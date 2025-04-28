我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黑鷹撞客機調查指通訊不清 飛官嚴重失誤致悲劇

比拜登還糟糕？CNN民調：近6成民眾認為川普讓經濟變差

黑鷹撞客機調查指通訊不清 飛官多次嚴重失誤導致悲劇

編譯廖振堯／即時報導
打撈人員今年2月6日從波多馬克河撈出黑鷹直升機的部分殘骸。(美聯社)
打撈人員今年2月6日從波多馬克河撈出黑鷹直升機的部分殘骸。(美聯社)

今年1月29日，一架陸軍黑鷹直升機在華府與美航客機相撞失事，最新調查報告指出似乎是通訊不清，使得上尉飛行員洛巴赫(Rebecca Lobach)未能遵從塔台指示，最終導致憾事。

每日郵報(Dailymail)報導，28歲的洛巴赫2019年開始服役，累計飛行時數約500小時。據報告洛巴赫當晚正在接受駕駛技能測試，隨後機組人員被告知附近有另一架飛機。在撞機前15秒，航管人員指示洛巴赫和她的副駕駛兼飛行教官二級准尉艾夫斯(Andrew Eaves)左轉，但她並未照做。撞擊前幾秒，艾夫斯轉向洛巴赫告訴她塔台要求她左轉，但她仍然未照做。報告寫道「當晚需要直接、立即的干預，洛巴赫上尉沒有看到並避開5342航班，而是繼續徑直朝它飛去。」

洛巴赫和艾夫斯都確認了附近有飛機的訊息，親眼看到飛機後請求按「目視間隔」(visual separation)飛行，也就是飛行員依自身觀察來避免碰撞，而非依照塔台指示的方式。航空專家指出在航管員監管的空域中，目視間隔請求通常會被批准，不過大多數情況下飛行員會視情況目視間隔、不會通知塔台。

洛巴赫未遵從命令的原因尚不清楚，但航空專家預測她可能是措手不及，因為美航客機當晚是在33號跑道上盤旋。報告指出，調查人員現在認為黑鷹機組人員之所以沒有聽到「盤旋」這個詞，可能是因為同時按下了麥克風鍵進行通話，按下該鍵飛行員可以發話但聽不到傳入通訊。

國家運輸安全委員會(NTSB)主席霍門迪(Jennifer Homendy)表示，黑鷹直升機的錄音表明無線電傳輸不完整，可能導致他們不理解直升機應如何調整位置。霍門迪說，撞擊前17秒兩架飛機的座艙語音紀錄器(CVR)上都能聽到塔台指示「黑鷹直升機從CRJ客機後方通過(pass behind the CRJ)」，不過黑鷹機組員可能因按下發話鍵而未聽清「pass behind」。

華府

上一則

美軍航艦杜魯門號傳事故 F/A-18E戰機和拖車落海

延伸閱讀

波音仍是航太龍頭

波音仍是航太龍頭
中國因關稅戰拒收的波音飛機 馬航、印度航空搶著要

中國因關稅戰拒收的波音飛機 馬航、印度航空搶著要
達美客機引擎著火 282乘客緊急逃生

達美客機引擎著火 282乘客緊急逃生
被「退貨」的波音機回到西雅圖 中「以牙還牙」開幹了

被「退貨」的波音機回到西雅圖 中「以牙還牙」開幹了

熱門新聞

范斯一家（中） 19日在羅馬訪問。（美聯社）

見了教宗最後一面…范斯訪梵蒂岡 這張照片被罵翻

2025-04-23 12:54
美派駐聯合國副政治參事吳婷在聯合國發言時，特意以中文說「中國言行不一，說一套做一套」，並說「我們強調中國濫用聯合國大會第2758號決議」。(擷自webtv.un.org)

美駐聯合國官員吳婷 用中文抨擊中國「言行不一」

2025-04-24 17:42
一批中國學生持學生簽證進入美國，準備就讀緬因州私立湯瑪斯學院，卻集體消失，引起聯邦司法部關注及調查。(取自緬因州旅遊網www.mainetourism.com)

入境美未到校 中國學生「集體失蹤」 疑與中共有關

2025-04-26 08:45
全美最有錢19戶家庭在2024年裡財富增加約1兆。圖為紐約市高樓。(路透)

富可敵國 全美最有錢19個家庭 合計財力超越瑞士

2025-04-23 09:04
曾揭發淫魔富商艾普斯坦及安德魯王子等權貴性侵案的吉佛瑞在澳洲自盡身亡，得年41歲。(美聯社)

曾發不自殺聲明揭淫魔性侵案 她不堪壓力自盡

2025-04-26 13:17
圖為紐約州REAL ID樣貌模板。（DMV提供）

國土安全部備忘錄：REAL ID讓無證移民幾乎沒辦法搭機

2025-04-21 10:29

超人氣

更多 >
不用藥不花錢 一個小動作解決家中排水管堵塞

不用藥不花錢 一個小動作解決家中排水管堵塞
電視劇導演之夜…李現、劉亦菲奪年度男女主角 5導演也獲獎

電視劇導演之夜…李現、劉亦菲奪年度男女主角 5導演也獲獎
4生肖5月轉運「先苦後甜」 屬鼠準備升職加薪、他事業重新起飛

4生肖5月轉運「先苦後甜」 屬鼠準備升職加薪、他事業重新起飛
高關稅中國撐不下去？美財長：說不定中方會先打給我

高關稅中國撐不下去？美財長：說不定中方會先打給我
洛城小學對面深夜入室搶 屋主被囚禁、毆打並殘忍殺害

洛城小學對面深夜入室搶 屋主被囚禁、毆打並殘忍殺害