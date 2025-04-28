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不願出示證件…便衣探員在法院抓無證客 侵犯民權？

記者顏伶如／即時報導
示意圖。(路透)
示意圖。(路透)

今日美國報(USA Today)28日報導，根據目擊影片，不願出示身份證件也沒有逮捕令的數名便衣探員，在維吉尼亞州法院將一名無證移民逮捕並押走，引發侵犯民權爭議。民權專家說，便衣探員擴大行動製造的社會氛圍，恐將導致假冒警察的不肖分子或某些正義使者(vigilantes)更加膽大妄為。

報導指出，經過指認，影片中被帶走的男子是宏都拉斯公民多明葛茲-羅德里格茲(Teodoro Dominguez-Rodriguez)。辯護律師說，多明葛茲-羅德里格茲22日被帶走之後，下落為何迄今沒有收到通知。根據聯邦檔案，多明葛茲-羅德里格茲目前押於維州法姆維爾拘留中心(Farmville Detention Center)。

民權專家說，移民和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement，ICE)以如此手段展開掃蕩行動，引發究責、正當法律程序(due process)等權益是否受到侵犯的爭議，這些行動製造的社會氛圍則可能讓假冒警察的不肖份子或某些正義使者更加大膽，為所欲為。

一名佛羅里達州婦女21日因為假冒移民局幹員而遭逮捕，企圖綁架前男友的現任妻子。警方指出，遭逮捕婦人身穿印有「ICE」字樣的T恤，拿著手提對講機。

多明葛茲-羅德里格茲公設辯護人雷普西(Nicholas Reppucci)表示：「如果我們開始活在一個被迫接受不必出示證件就被逮捕的環境，社會即將崩潰。那些人並沒有出示證件。」他說，多明葛茲-羅德里格茲律師當面詢問是否有逮捕令，要求出示證件，便衣人士一概不理。

報導指出，麻州新貝德福德(New Bedford)一個家庭開車出門遭便衣人員包圍，由於便衣人員顯然搞錯對象且不願出示逮捕令，這個家庭一直留在車上，沒有配合下車要求。拍攝於4月14日的影片顯示，其中一名穿著印有「警察」字樣防彈背心的持槍男子砸壞車窗玻璃，企圖動手抓人。

移民 維吉尼亞州 ICE

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