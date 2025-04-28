我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

民主黨不配合掃蕩 川普令1個月內清查「庇護轄區」

金屬探測設備故障 紐約市警校園安檢停擺緊急採購

WSJ：越來越多美國人憂心未來而提早申請社安金

記者顏伶如／即時報導
許多美國民眾對未來感到害怕而不願等待，比原本打算時程提早一步申請社安金的人數增加。（路透）
許多美國民眾對未來感到害怕而不願等待，比原本打算時程提早一步申請社安金的人數增加。（路透）

屆滿完全退休年齡或過了完全退休年齡才申請社安金可拿較多福利，但華爾街日報（WSJ）報導，許多美國民眾對未來感到害怕而不願等待，比原本打算時程提早一步申請社安金的人數增加。

住在威斯康辛州奇珀瓦瀑布（Chippewa Falls）的64歲居民赫帕斯（Dan Hietpas）5年前從教職工作退休，打算等到屆滿67歲完全退休年齡才申請社安金。不過，赫帕斯擔心社安金以後可能被刪，也對社安局混亂感到不安，今年1月已經提出申領。

赫帕斯的66歲妻子吉兒（Jill Hietpas）去年已經開始領社安金。赫帕斯夫妻擔心政府機關檔案可能不見或出現錯誤，把兩人所有收入紀錄通通列印出來，做好備份。

受到聯邦政府縮編影響，社會安全局（Social Security Administration，SSA）預算遭刪，人力裁撤，對於電話申請祭出新規。根據統計，今年3月待處理的社安金、遺屬社安金與社會安全殘障保險等案件累計有58萬887例，相較之下，一年前同期則為50萬527例。

許多因素導致積案增加，但社安局官員在3月28日會議指出，「恐懼散布」（fearmongering）使得民眾提早申請福利。

智庫機構「預算與政策優先項目研究中心」（Center on Budget and Policy Priorities，CBPP）社安金與身心障礙計畫部主任羅米格（Kathleen Romig）表示，川普政府對聯邦機關的改革行動，導致民眾「根據恐懼做出決策」。

報導指出，65歲婦人克莉絲汀，巴納爾（Christine Banner）原打算再過兩年申領社安金，最近決定今年內就提出申請，每月社安金支票約有1633元，比等到屆滿67歲完全退休年齡（full retirement age，FRA）才申請，少了大約130元，一年等於減少約1500元。巴納爾丈夫已經開始拿社安金，夫妻倆覺得開始領社安金就不必再為日後煩惱。

根據規定，62歲就可申請社安金，屆滿完全退休年齡才申請可拿較多福利，但超過70歲福利不再繼續增加。

「讓我的社安金最大化」（Maximize My Social Security）創辦人、波士頓大學（Boston University）經濟學教授寇特里克夫（Larry Kotlikoff）說，70歲才領社安金所拿金額，比62歲就拿社安金多了大約76%，如果活到至少80歲，延遲領取絕對划算。

蓋洛普（Gallup）民調今年3月調查發現，超過75%美國成年人非常擔心或頗為擔心社安金，比例創下這項民調13紀錄新高，民主黨員的憂慮則比共和黨員來得高。

社安金 退休 民調

上一則

馬斯克大膽預言：機器人將在五年內技壓人類外科醫生

延伸閱讀

GLP-1胰島素藥物需求5年暴增5倍 美國人1年為此花費717億

GLP-1胰島素藥物需求5年暴增5倍 美國人1年為此花費717億
防止不符資格領社安金 白宮：將查逾100歲者收入

防止不符資格領社安金 白宮：將查逾100歲者收入
專找老人下手…社安金詐騙 賓州小鎮老婦損失7萬

專找老人下手…社安金詐騙 賓州小鎮老婦損失7萬
社安金稅究竟是什麼? 一定要繳?

社安金稅究竟是什麼? 一定要繳?

熱門新聞

范斯一家（中） 19日在羅馬訪問。（美聯社）

見了教宗最後一面…范斯訪梵蒂岡 這張照片被罵翻

2025-04-23 12:54
美派駐聯合國副政治參事吳婷在聯合國發言時，特意以中文說「中國言行不一，說一套做一套」，並說「我們強調中國濫用聯合國大會第2758號決議」。(擷自webtv.un.org)

美駐聯合國官員吳婷 用中文抨擊中國「言行不一」

2025-04-24 17:42
一批中國學生持學生簽證進入美國，準備就讀緬因州私立湯瑪斯學院，卻集體消失，引起聯邦司法部關注及調查。(取自緬因州旅遊網www.mainetourism.com)

入境美未到校 中國學生「集體失蹤」 疑與中共有關

2025-04-26 08:45
圖為紐約州REAL ID樣貌模板。（DMV提供）

國土安全部備忘錄：REAL ID讓無證移民幾乎沒辦法搭機

2025-04-21 10:29
全美最有錢19戶家庭在2024年裡財富增加約1兆。圖為紐約市高樓。(路透)

富可敵國 全美最有錢19個家庭 合計財力超越瑞士

2025-04-23 09:04
曾揭發淫魔富商艾普斯坦及安德魯王子等權貴性侵案的吉佛瑞在澳洲自盡身亡，得年41歲。(美聯社)

曾發不自殺聲明揭淫魔性侵案 她不堪壓力自盡

2025-04-26 13:17

超人氣

更多 >
美駐華使館：赴美生子全面拒簽 濫用制度恐被吊銷簽證

美駐華使館：赴美生子全面拒簽 濫用制度恐被吊銷簽證
身體有恙？拜登在方濟各葬禮上 需妻子與神父攙扶行走

身體有恙？拜登在方濟各葬禮上 需妻子與神父攙扶行走
再談關稅 川普重申：許多美國人甚至有望免繳所得稅

再談關稅 川普重申：許多美國人甚至有望免繳所得稅
南加這一華人城市又現隱藏攝像頭 肉眼難發現

南加這一華人城市又現隱藏攝像頭 肉眼難發現
全美這十州炒房獲利驚人 榜首平均獲利逾16萬元

全美這十州炒房獲利驚人 榜首平均獲利逾16萬元