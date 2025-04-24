從禁用中貨到結束姊妹市關係 美41州提240項反中法案

曾經懸掛在北京一家觀光飯店外的美中兩國國旗，如今已不復見。美中關係風雲變色，各州議員今年已提出至少240項反中提案。(美聯社)

過去多年全美各州曾積極與中國建立貿易關係，如今已風雲變色；各州議員今年已提出至少240項反中提案，目的主要是確保公共經費不被拿來購買中國製無人機或使用中國軟體零件等技術，甚至不想讓遊客買到中國製T恤、咖啡杯和鑰匙鏈；以前為強化美中社區關係而建立的姐妹城市關係，也成為州議員針對的目標。

據美聯社利用法案追蹤軟體Plural進行分析，今年至少有41州提出了反中提案，主要集中在共和黨 控制的州議會。

堪薩斯州一項新法律針對中國人工智慧和醫療設備；阿肯色州法案針對姐妹城市關係和州與地方簽約促銷；田納西州禁止醫療保險涵括在中國進行的器官移植手術或接受來自中國的器官。

阿肯色州州長桑德斯(Sarah Huckabee Sanders)成功推動「防禦共產主義中國」法案為法律之後表示，「未來幾十年領導世界的不是美國就是中國，我希望是美國。」

早在川普 總統對中國徵收145%關稅之前，這股反中風潮就已開始，但川普言行更加鼓舞了州政府官員，尤其是共和黨同僚。

撰寫中國與美國各州關係文章的聖母大學全球事務副教授賈羅斯(Kyle Jaros)表示，「在州和地方與中國往來方面，川普政府和前任歐巴馬政府傳達的信息截然不同。川普政府往往看不到這麼做的價值。」

州議員藉由對抗中國大打「愛國牌」，幾乎看不到政治風險。堪薩斯州前議員、無黨派機構州政府委員會執行長阿德金斯(David Adkins)表示，對中國打「愛國牌」，引起美國選民共鳴，「各級政府的兩黨政客並沒有因為詆毀中國而付出代價」。

放眼美中貿易戰最新發展，川普已表示對中關稅將自145%大幅調降，但中國否認正與川普政府進行談判。倫敦政治經濟學院助理教授、研究現代中國的學者明尼奇(John David Minnich)表示，如果美中關係重啟，各州對中國採取的禁制措施將因此削弱，短期內對中國的影響也可能很微小；但地方政府反中行動似乎不會就此停止。