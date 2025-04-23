富可敵國 全美最有錢19個家庭 合計財力超越瑞士

全美最有錢19戶家庭在2024年裡財富增加約1兆。圖為紐約市高樓。(路透)

華爾街 日報(WSJ)23日報導，全美最有錢19戶家庭在2024年裡財富增加約1兆，合計財力已超越瑞士整體經濟的規模。

根據柏克萊加大 (University of California Berkeley)經濟學家祖克曼(Gabriel Zucman)研究分析，截至2024年底為止的一年當中，位於全美收入排行榜最前端0.00001%的19戶最有錢家庭，合計財富占全國家庭財富的占比增加了1.8%，創下歷年來最大幅度。

祖克曼研究報告指出，1982年時，收入排行榜頂端0.00001%的11戶超級富豪家庭，合計財富在全國家庭財富的占比為0.1%，到了2023年則擴大到1.2%；2024年排行最前端的0.00001%的19戶超級富豪家庭，在148兆全國家庭財富當中的占比為1.8%，換算起來大約2.6兆。

祖克曼表示，過去40年裡，超級富豪家庭的財富逐漸增加，過去幾年則急速上升。

這項研究當中，排在全國家庭收入最前端0.00001%的家庭，資產至少有450億，榜上有名包括馬斯克(Elon Musk)、貝佐斯 (Jeff Bezos)、查克柏格(Mark Zuckerberg)、蓋茲(Bill Gates)、巴菲特(Warren Buffet)、蘇世民(Stephen Schwarzman)。