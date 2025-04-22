過邊界只是走錯路 委國貨車司機遭驅逐出境卻下落不明

委內瑞拉移民普拉達 1月中旬在底特律送貨時，誤將車子開到通往加拿大邊境的大使橋，再回頭進入美境時遭拘留。(路透)

現年32歲的委內瑞拉移民 普拉達(RicardoPradaVásquez)1月中旬在美加邊界底的特律送貨時，誤將車子開到通往加拿大邊境的大使橋(AmbassadorBridge)，他再回頭進入美國時遭到拘留；親友後來以為他是3月15日從德州 被驅逐到薩爾瓦多的238名委內瑞拉移民之一，卻發現他不在名單中；移民海關執法局(ICE)證實普拉達已被驅逐出境，卻拒絕透露他被送去哪裡。

紐約時報報導，普拉達莫名失蹤案，讓移維權者和法律學者心生警惕；他們指此案顯示，川普政府官員在迅速履行川普總統大規模驅逐承諾的壓力下，移民系統陷入混亂。儘管近年各屆政府已將數十萬移民驅逐出境，但在沒有合法記錄下就此「消失」的狀況極為罕見。

康乃爾大學法學院移民學者耶爾-洛爾(StephenYale-Loehr)表示：「此案令人震驚。我教移民法40多年，沒聽過這種失蹤事件。此案就像個黑洞，正當程序已不復存在。」

普拉達失蹤案引發人們擔心，被驅逐到薩爾瓦多的移民數量是否超過先前所知；是否可能有部分移民在沒有任何紀錄情況下被遣送到其他國家。

現年32歲的委內瑞拉移民普拉達(左)，目前人間蒸發，下落不明。(取自X平台)

試圖找過普拉達的全國移民司法中心(NationalImmigrantJusticeCenter)律師萊維(BenLevey)說：「普拉達的故事極其悲慘，我們不知道還有多少人遭遇和他一樣。」

普拉達是在去年11月底經陸路入境美國，他在墨西哥等待通過CBPOne應用程式預約，然後被允許在案件審理期間留在美國。普拉達到芝加哥與朋友哈維爾(Javier)團聚後，選擇到底特律工作。

哈維爾說，普拉達1月被捕後，他們一直有聯繫。3月15日普拉達最後一次與他聯繫時，曾提到自己可能是德州當晚遣返 的委內瑞拉移民之一。但普拉達的名字沒有出現在三架遣返航班乘客名單內，也沒有出現在美國政府拘留或驅逐出境的移民紀錄系統中。他的家人說，委內瑞拉當局也沒有找到有關他的任何資訊。哈維爾說：「他就這樣消失了。」