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20多年前轟動全美1屍2命殺妻案 兇手爭取翻案

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20多年前轟動全美1屍2命殺妻案 兇手爭取推翻定罪判決

記者顏伶如／即時報導
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史考特‧彼得森（Scott Peterson）。（美聯社）
史考特‧彼得森（Scott Peterson）。（美聯社）

懷有八個月身孕的27歲婦人蕾西‧彼得森（Laci Peterson）年聖誕節前夕失蹤，2003年4月在舊金山灣（San Francisco Bay）被發現遺體。她的丈夫史考特‧彼得森（Scott Peterson）遭控殺害妻子與未出世孩子，陪審團經過半年審判於2004年裁定謀殺罪名成立。美國廣播公司（ABC）報導，冤獄平反組織「洛杉磯無辜計畫」（Los Angeles Innocence Project）已向法院提出動議，要求推翻彼得森的定罪判決。

彼得森曾向法院上訴並提出更審要求，2022年遭到駁回。彼得森2004年被定罪時遭判死刑加州高等法院2020年以陪審團存有偏見為由裁定免除死刑，改判終身監禁不得假釋。

「洛杉磯無辜計畫」18日向加州上訴法院提出將近400頁動議，聲稱經過一年多的調查之後，發現現年52歲的彼得森當年並未謀殺妻子，審判過程並未享有正當法律程序（due process），某些對裁決結果有重要影響的證據，陪審團都沒有機會聽取辯護律師舉證。

「洛杉磯無辜計畫」指稱，當年檢警在調查期間都沒有保持公正，甚至銷毀某些重要物證；根據後來取得的科學證據，蕾西‧彼得森胎兒死亡時間其實比檢方當年所說的日期更晚，專門研究潮流的專家則可證明，蕾西‧彼得森遇害後遭到棄屍的時間，並非警方當年所言。

去年「洛杉磯無辜計畫」曾向法院提出請求，希望能對貨車上發現床墊血跡檢測是否帶有蕾西‧彼得森DNA，但遭法官駁回。

彼得森當年遭到殺害妻子一級謀殺罪、殺害未出世孩子二級謀殺罪起訴，開庭期間不曾作證但堅稱清白。「洛杉磯無辜計畫」上周提交給法院的動議當中，包括了彼得森126頁陳情書。

彼得森在陳情書寫道：「不管誰殺害了我的妻子跟兒子，找到兇手並且究責，對我來說非常重要。」他表示，對妻子與兒子犯下暴行的真兇依然逍遙法外，「對公共安全形成威脅」。

加州上訴法院21日表示，數日之後才會針對陳情動議做出決定。

洛杉磯 加州 死刑

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