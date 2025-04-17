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佛州州立大學發生校園槍擊 傳5死4重傷 槍手有2人

佛州州立大學校園槍擊 傳5死4重傷 槍手有兩人

世界新聞網王若馨／即時報導
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佛州州立大學學生在校園內查看槍擊案訊息。(美聯社)
佛州州立大學學生在校園內查看槍擊案訊息。(美聯社)

美東時間下午2時25分更新

佛州奧蘭多地方電視台WFTV報導，根據警方消息，佛州州立大學大規模槍擊已造成五人死亡，至少四人重傷；槍手有兩名，其中一人被拘捕，另一人已死亡。

川普總統對這起槍擊事件表達哀痛。

佛州州長德桑提斯（Ron DeSantis）在X平台表示，他為受到槍擊事件影響的家庭及執法人員祈禱。

美東時間下午2時更新

有線電視新聞網（CNN）報導，佛州州立大學槍擊事件造成至少六人受傷，其中一人情況危急，另外五人傷勢嚴重。

美東時間下午1時16分

塔拉哈西民主報（Tallahassee Democrat）17日報導，佛州州立大學（Florida State University）塔拉哈西校區中午發生持槍攻擊事件，至少四人送醫。

塔拉哈希警方發言人在下午1時5分左右證實，目前警方已拘留一人，但未確認是否有人死亡，只說現場有「多人受傷」。

影片來源：YouTube@News3LasVegas

校方中午發出警報顯示，該校學生活動中心附近出現持槍歹徒，校方對學生和教職員發出就地避難通知；萊昂郡校區發言人派特里（Chris Petley）表示全郡公立學校從中午12時15分起進入封鎖狀態。

畫面顯示，有學生被引導撤離學生活動中心大樓；目擊者告訴塔拉哈西民主報，他們聽到類似「自動武器射擊」的聲音，另有目擊者向電視台WCTV表示，看到一名學生年紀的男子持手槍步出學生活動中心。

影片來源：YouTube@WPLG Local 10

佛州州立大學。（路透）
佛州州立大學。（路透）

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