美國公民找海外避風港 靠「族譜」申請雙重國籍

外籍觀光客想要落腳，選擇有限，雙重國籍者(dual citizens)則跟當地人一樣享有許多特權。路透

45歲紐約醫生瑪姬‧費拉多(Maggie Filardo)從來不曾見過祖父，因為祖父早在她出生之前就已過世。不過，彼得羅‧費拉多(Pietro Antonio Filardo)留給未曾謀面的孫女她一生中最棒的禮物：義大利 國籍。

華盛頓郵報16日報導，川普總統第一任期開始，出生於美國的瑪姬‧費拉多就幫自己與兩個孩子透過族譜申請雙重國籍，手續作業歷時五年終於完成。為何要取得第二國籍？她的理由包括：所有義大利親人都已不在人世，希望灌輸下一代對於家族血源的重視，剛離婚的她如今可以隨心所欲追求旅居海外的願望，美國政治紛亂也讓她想到海外尋找避風港。

她說：「孩子在美國成長、生活，我覺得頗為擔心。時代會變，命運會變，我希望幫孩子能有其他選擇。」

除了文件公證、按指紋、郵寄等費用之外，瑪姬‧費拉多花了5700元在義大利聘請律師幫忙處理手續。

報導指出，外籍觀光 客想要落腳，選擇有限，雙重國籍者(dual citizens)則跟當地人一樣享有許多特權，包括購買房地產、求職、就學、取得護照，想住多久就住多久。但某些權力可能要依實際居留狀況而訂，例如能否投票與參加健保。

美國公民 想要取得其他國家國籍，管道包括投資、歸化入籍或拉丁語意為「血統權」(right of blood)的血統繼承(jus sanguinis)。對於許多美國人來說，血統繼承是最為具體可行的途徑，因為不必具備雄厚資金，不需要長期居住或精通第二語言，光靠一名住在海外的直系血親就能搞定。

曾出版著作討論雙重國籍的天普大學(Temple University)法律教授史皮洛(Peter Spiro)說，最常見的管道通常是後代子孫透過祖父母確認血源關係，「越來越多美國民眾現在都這麼做」。

史皮洛說，20世紀末期，雙重國籍仍可能被解讀為叛國(treason)，現在則成了身分地位的象徵，代表著環球旅行家(globe-trotters)。他說，自從冷戰結束後，世人對於雙重國籍的觀感出現了180度轉變。

跨國入籍仲介公司Arton Capital執行長阿爾登(Armand Arton)說，許多客戶申請第二國籍做為「備案」(Plan B)，不管是否真的搬到海外，只要有另一個避風港在必要時刻可以前往，就覺得心理踏實。阿爾登說，過去4個月裡，美國人口當中有一群人「如此感受越來越強烈」。

入籍仲介公司Henley & Partners合夥人莫爾-艾茲奇(Basil Mohr-Elzeki)說，美國公民申請第二國籍人數大增，規模空前，2018年時公司客戶僅4%是美國公民，如今已成長到將近25%；美國公民最有興趣取得第二國籍的地點是歐盟國家。