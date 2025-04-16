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2025時代雜誌百大影響力人物 蘇姿丰上榜

中央社紐約16日綜合外電報導
美國「時代雜誌」今天公布2025年百大最具影響力人物名單，超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰（Lisa Su）上榜。路透
美國「時代雜誌」今天公布2025年百大最具影響力人物名單，超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰（Lisa Su）上榜。路透

美國「時代雜誌」今天公布2025年百大最具影響力人物名單，超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰（Lisa Su）上榜，台裔導演朱浩偉（Jon M. Chu）也入列。

蘇姿丰的介紹專文是由教育科技公司DeepLearning.AI創辦人吳恩達（Andrew Ng）執筆。吳恩達2011年開啟Google大腦（Google Brain）研究，用深度學習技術推動人工智慧（AI）系統革新，享有AI先驅的美名。

文中寫道，蘇姿丰領導超微的表現非常傑出。她在2014年公司面臨嚴峻挑戰之際出任執行長，成功扭轉局勢，並大幅提升超微在個人電腦CPU（中央處理器）市場的占有率。

蘇姿丰也大力拓展公司在遊戲、資料中心及嵌入式設備領域的業務。她負責監督Zen晶片架構的開發，並推出極其成功的Ryzen和Epyc處理器系列。

此外，在蘇姿丰領導下，超微收購晶片製造商賽靈思公司（Xilinx Inc.），賦予公司在可程式化系統單晶片（PSoC）裝置、推論加速器方面新的實力。

對AI領域來說，最重要的是，蘇姿丰讓超微晶片成為輝達（Nvidia）GPU（圖形處理器）的可靠替代品。

文章指出，不是每位高階主管都兼具理智和遠見，而蘇姿丰持續在世界上留下自身印記，所有人都因此變得更好。

時代雜誌今天公布的2025年百大最具影響力人物名單（The 100 Most Influential People of 2025），分為「藝術家」（Artists）、「時代象徵」（Icons）、「領袖」（Leaders）、「巨人」（Titans）、「先鋒」（Pioneers）、「革新者」（Innovators）等6項類別，蘇姿丰被列在巨人類別。

同樣上榜巨人類別的還有臉書母公司Meta執行長查克柏格（Mark Zuckerberg）。

美國總統川普（Donald Trump）及副總統范斯（J.D. Vance）、英國首相施凱爾（Keir Starmer）、墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）、科技大亨馬斯克（Elon Musk）等人在領袖類別榜上有名。

出生於美國加州的台裔導演朱浩偉入選革新者，他執導的著名作品包括「瘋狂亞洲富豪」（Crazy Rich Asians）、「魔法壞女巫」（Wicked）等。

中國新創公司「深度求索」（DeepSeek）低成本生成式AI模型引發市場震撼後，該公司創辦人梁文鋒入選先鋒類別。

蘇姿丰 AI Google

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