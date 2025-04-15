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改革白卡的道德理由？身體健全成年人有六成無業

記者顏伶如／即時報導
選民經常把白卡視為低收入孕婦、身心障礙民眾的一張「安全網」。美聯社
選民經常把白卡視為低收入孕婦、身心障礙民眾的一張「安全網」。美聯社

華爾街日報(WSJ)編輯委員會(Editorial Board)社論14日指出，俗稱白卡的聯邦醫療補助計畫(Medicaid)的參加者當中，平均每10名身體健全成年人當中，就有超過6人沒有工作收入，這就是改革白卡的道德理由。

社論指出，共和黨上周在眾議院通過預算大綱，接下來將推出具細節，這是一個世代才有一次的政府改革時刻，如果陷入政策鬥爭便將錯失機會。

服務對象為低收入族群的白卡計畫，如今每年花費超過8500億。華爾街日報指出，左派陣營與媒體威脅之下，共和黨不敢處理白卡計畫的失敗，就連川普政府都出現態度動搖，但共和黨如果從道德角度出發，還是可以在白卡改革辯論當中勝出。

智庫機構「政府問責基金會」(Foundation for Government Accountability，FGA)報告指出，白卡參加者當中，平均每10名身體健全成年人(able-bodied adults)有超過6人沒有工作收入。

華爾街日報指出，選民經常把白卡視為低收入孕婦、身心障礙民眾的一張「安全網」，但前總統歐巴馬的可負擔健保法(Affordable Care Act)讓白卡計畫擴大，變成處於勞動全盛年齡、沒有兒女的成年男子的「永久福利」(permanent entitlement)；根據「政府問責基金會」取得23州的白卡計畫主管單位資料，數百萬名參加白卡的身體健全成年人拒絕工作，對美國經濟、文化都造成衝擊。

社論指出，民主黨批評要求白卡參加者必須工作形容讓美國人淪於契約勞役，但共和黨2023年版本的白卡工作要求相當簡單，每周只須工作20小時，參加就業或義工培訓也可計算。

社論指出，某些共和黨人士擔心白卡工作要求恐讓支持「讓美國再度偉大」(MAGA)男性選民感到疏遠，但如此觀點缺乏政治敏感度，根據

非營利醫療研究團體「凱瑟家庭基金會」(Kaiser Family Foundation，KFF)最新調查，62%選民支持白卡工作要求，若以政黨背景區分，民主黨員有47%支持白卡工作要求，獨立選民60%同意，共和黨員則有82%贊成。

白卡 共和黨 低收入

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