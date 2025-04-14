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賓州州長官邸縱火嫌犯承認「恨州長」：想用榔頭打他

世界新聞網李芊芊／即時報導
38歲的鮑墨向警方自首，並因謀殺未遂、嚴重縱火、恐怖主義和其他罪名被拘留。美聯社
38歲的鮑墨向警方自首，並因謀殺未遂、嚴重縱火、恐怖主義和其他罪名被拘留。美聯社

據CNN報導，賓州州長夏皮羅（Josh Shapiro）在哈里斯堡（Harrisburg）的官邸13日凌晨遭人縱火，警方逮捕的嫌疑人鮑墨（Cody Balmer）承認對夏皮羅「懷有仇恨」，並表示如果他們遇到彼此，他會用榔頭毆打州長。

夏皮羅與妻子、四個孩子、兩隻狗和另一個家庭因13日的凌晨大火被迫撤離哈里斯堡的官邸，該住宅在大火中嚴重受損，所幸無人受傷。

有關當局表示，38歲的鮑墨向警方自首，並因謀殺未遂、嚴重縱火、恐怖主義和其他罪名被拘留。不過截至14日（周一）早上，他因 「與此事件或其被捕無關的醫療事件 」而在醫院接受治療。

鮑墨的律師周一向CNN表示，鮑墨尚未因指控被提訊，並稱鮑墨的身體情況不好，因此在得知更多資訊之前，拒絕對指控發表任何評論」。

據一位熟悉調查的消息人士透露，調查人員認為鮑墨的精神問題可能是致其犯罪的一個因素，並說在整個審訊過程中，嫌犯表現得異常隨意和輕鬆，令官員非常吃驚。

根據州警方周一早間提交的一份報告，鮑墨承認使用除草機專用汽油和啤酒瓶自製的汽油彈縱火，報告中稱鮑墨知道州長當時可能在家，並且清楚可能會有人受傷。

在此之前，鮑墨也曾在社群媒體上多次表達過對前總統拜登的不滿，拜登與夏皮羅同為民主黨籍。

拜登 社群媒體 民主黨

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