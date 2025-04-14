凱蒂佩芮「飛上太空」僅10分鐘就落地 要花多少錢？

凱蒂佩芮飛上太空，順利降落。圖／路透

美國流行音樂天后凱蒂佩芮（Katy Perry）今（14）日成為首位進入太空 的流行歌手，她與6名女性搭乘航太公司「藍源」（Blue Origin）的次軌道太空船新謝波德號（New Shepard）火箭前往太空，而整個過程也被直播記錄下來。

亞馬遜 （Amazon）創辦人傑夫貝佐斯 （Jeff Bezos）旗下公司所開發的火箭，將飛向太空邊緣前往距離地球表面超過100公里的卡門線（Karman Line）。其中6名成員除了凱蒂佩芮外，還包括亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）的未婚妻羅倫桑切斯（Lauren Sanchez）、電視新聞記者蓋爾金（Gayle King）、電影製片人克莉安·弗林（Kerianne Flynn）、科學家兼民權運動人士阿曼達阮（Amanda Nguyen），以及前NASA火箭科學家艾莎鮑伊（Aisha Bowe）。

據了解，這趟太空之旅時長約10分鐘，雖然藍源公司並未透露需花費多少錢，但估計要價數十萬美元。而凱蒂佩芮與夥伴們升空後，座艙會與火箭主體分離，屆時她們會使用降落傘輔助返回地球，並降落於西德州沙漠。