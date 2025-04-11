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亞裔太空人3度實現美國夢：別覺得自己太優秀而不屑屈就

王若馨編譯
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金喬尼(Jonny Kim)4月8日在聯盟號MS-27太空船發射前的儀式向眾人揮手。(路透)
金喬尼(Jonny Kim)4月8日在聯盟號MS-27太空船發射前的儀式向眾人揮手。(路透)

華爾街日報報導，41歲的金喬尼(Jonny Kim，音譯)才步入人生中段，但已經三度實現了眾人稱羨的美國夢：韓裔美籍的他是退役海豹特種部隊隊員、哈佛醫學院畢業的醫生，還成為了太空人

台裔美籍小說家朱恆昱(Wesley Chu)說，當他首次聽聞金喬尼的經歷時，第一反應是敬畏，第二反應是「還好我媽跟他媽媽不認識」。

金喬尼的故事已成為亞裔美國人熟悉的網路迷因，他們經常在社群媒體上慶幸自己和他不是親戚。

亞裔敬畏：還好我媽不認識他媽媽

在美國太空總署(NASA)關於金喬尼的貼文下，許多人都表達了類似的感受，有人寫道：「身為亞裔，我希望我的父母不會讀到這篇文章。但祝你一路順風，我的朋友。」

亞裔社區既把出身南韓移民家庭的金喬尼視為榜樣，也會半開玩笑地講，擔心他成為「每個亞裔孩子最糟糕的噩夢」；因為不管亞裔孩子取得何種成就，他們要求高標準的移民父母都可能會說，看看金喬尼不僅做到了，而且做得更好。

金喬尼則表示，自己從未把這三個成就當成終生目標。他說，他的力量在於專注。

「我從沒有要成為一名醫生或太空人的抱負。」金喬尼2020年在播客(podcast)節目「Jocko Podcast」上說。

金喬尼：專心做事 不當作攀爬社會地位的階梯

他表示：「對我來說至今仍然非常重要的是，你應該要目標專一，全心全意地投入你正在做的事情。對你在做的事投注真心，而不是為了攀爬社會地位或職業的階梯。」

金喬尼(左)2023年與訪美的南韓總統尹錫悅(中)握手。右為時任副總統賀錦麗。(...
金喬尼(左)2023年與訪美的南韓總統尹錫悅(中)握手。右為時任副總統賀錦麗。(美聯社)

一切都始於他童年時光的創傷。金喬尼1984年在洛杉磯出生，父母是來自南韓的第一代移民，經營一家賣酒的鋪子維生。出身寒微的父親有酒癮，會對妻子家暴，也會打兩個兒子出氣。

金喬尼說，小時候往往不敢入睡，因為父親常把水潑到他臉上，然後強迫他從兩個玩具中選一個，讓父親砸壞。

金喬尼在學業上表現優異，但童年經歷卻讓他對人際關係感到害怕，他抗拒上學、恐懼與人交談，也怕待在家裡挨父親揍。

16歲時，他決定等到高中畢業就從軍，他認為變得強大，是保護母親與弟弟不受父親傷害的最佳方式。但母親聽到他的想法時卻哭了，她只希望金喬尼能上大學。

兩年後，金喬尼的父親在酒醉下拿著槍威脅家人，並朝著金喬尼的臉噴催淚瓦斯、舉起啞鈴砸他的頭，趕到的警察在他家閣樓射殺了他的父親。

加入海豹部隊 伊拉克救治戰友獲勳章

2005年，金喬尼加入海豹部隊三隊，擔任醫護人員和狙擊手等任務。他在伊拉克服役期間，兩次因救治受傷戰友而獲得銀星勳章和銅星勳章，這段經歷後來促使他考上醫學院。

2009年回到美國後，他先進入聖地牙哥大學攻讀數學學位，但獎學金不足以支付所有的學費及開支，於是他在大學停車場擔任售票員。

他在播客中說：「永遠不要覺得自己太優秀，而不屑從事某項工作。」並表示這份工作讓他學會了保持謙遜。

接著是哈佛醫學院的日子，他每天按表操課，凌晨3時30分起床，兼顧學業、父職與鍛鍊身體。

他找到了時間管理的訣竅，使用一種電子卡片幫助學習，並加上從1(完全不懂)到5(簡單)的評分，然後系統會以不同的頻率顯示卡片，他說：「有一些小技巧可以幫助你增強記憶力。」

在學習醫學期間，金喬尼遇見了從醫生轉行成為太空人的帕拉茲斯基(Scott Parazynski)，並受到對方的鼓勵，激發出對太空事業的興趣。

金喬尼(Jonny Kim)4月8日在哈薩克的拜科努爾航空發射站豎起大拇指。(路...
金喬尼(Jonny Kim)4月8日在哈薩克的拜科努爾航空發射站豎起大拇指。(路透)

他於2016年自哈佛畢業，於次年擊敗1萬8000多名申請者，成為NASA第22組太空人的一員，也是NASA首名韓裔美籍太空人。

亞裔社區活傳奇 同時圓了媽媽和孩子的夢

在休士頓舉行的NASA畢業典禮上，德州共和黨參議員克魯茲(Ted Cruz)打趣說，金喬尼除了是太空人，還是一名海豹突擊隊員和哈佛醫生，這簡直到了荒謬的地步：「他可以殺死你，然後讓你復活，」克魯茲說，「而且這一切都在太空中完成。」

大約在此時，他成為了亞裔社區的活傳奇。朱恆昱說：「他是海豹突擊隊員，那非常酷。他是醫生，這是每個亞裔媽媽的夢想。現在他是太空人了，這是每個孩子的夢想。」

金強尼(Jonny Kim)4月7日攝於哈薩克的拜科努爾航空發射站。(路透)
金強尼(Jonny Kim)4月7日攝於哈薩克的拜科努爾航空發射站。(路透)

他說：「作為亞裔美國人，我們因為自豪而喜歡他，但也有一點點恐懼。他在人生的考試中得到了140%的分數。」

但金喬尼還想要最大限度地發揮自己的潛力，他與海軍進行了交叉訓練，成為了一名合格的飛行員。只是當他準備首次太空任務時，還有最後一個障礙等他克服。

他於4月8日搭乘聯盟號太空船升空，與兩名俄羅斯太空人一同前往國際太空站。在俄羅斯星城舉行的記者會上，有人問他此次任務最大的挑戰是什麼。

金喬尼表示，他花了幾個月的時間才掌握了一項新技能，因為他的太空之旅不是用英語進行的，「最難的部分當然是學習俄語。」他說。

金喬尼(Jonny Kim)4月8日準備搭乘聯盟號MS-27太空船。(路透)
金喬尼(Jonny Kim)4月8日準備搭乘聯盟號MS-27太空船。(路透)

太空人 亞裔 NASA

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