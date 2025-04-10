製造業回美問題重重？看一下這家公司的教訓

LVMH德州廠。路透

路透引述路易威登集團（LVMH）前員工報導，這家法國精品巨擘位於美國德州 的工廠，自六年前開始投入營運以來一直遭遇諸多生產問題，營運表現是該集團全球工廠中敬陪末座，而且「明顯」落後其他工廠，凸顯「在美國製造」未如想像容易。

在LVMH集團試圖在美國建立生產基地以避免川普 威脅對歐洲製造的商品課徵關稅之際，這座德州廠的問題凸顯該集團所面臨的挑戰。LV的工業主管波恰德（Ludovic Pauchard）受訪時說，「增加產量確實比我們所想的還困難」。當年川普在第一任期時與LVMH執行長阿諾特（Bernard Arnault）曾為這座佔地250英畝工廠的開幕典禮共同剪綵。

報導引述消息人士說，德州廠缺乏可生產符合集團品質標準的技術勞工，「他們花了數年時間才開始生產Neverfull手提包的簡單口袋」。報導也引述LV前員工說，該廠在剪裁、準備及組裝過程中皮革浪費率高達40%，據產業專家表示，產業一般皮革浪費率大約是20%。

多名LV前員工還說，為提升產量，監工對掩蓋瑕疵行徑「視而不見」，有時甚至鼓勵這樣做。波恰德也承認以前曾發生這類事，但這個問題已獲解決，「事情發生在2018年，相關經理已不再是集團的員工」。

一名前皮革工人說，她對被該廠僱用感到自豪，但同時也表示，有些工人難以達到品質標準和生產目標，「為完成每天的目標，我們承受著很大壓力」。她已在 2019年底離開德州廠。

報導還引述兩名供應鏈 消息人士指出，德州廠工人最初的時薪為13美元。另據兩名最近申請入職的人說，在2024年，該廠皮革工人的基本工資為每小時17美元。德州的最低工資為每小時7.25美元。