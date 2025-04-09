嚇壞移民、遊客的美國10大「怪食物」你吃過幾種？

不管是來美國旅遊的遊客，或是已經搬到美國住的移民，都不免會遇到「文化衝擊」。路透

不管是來美國旅遊的遊客，或是已經搬到美國住的移民 ，都不免會遇到「文化衝擊」，其中，飲食文化的不同可能是讓不少人最詫異的點。

雖然多數美式食物已經隨著文化傳播而被全世界的人認識，美國仍有許多隱藏在各地的「怪異食物」，對文化背景不同的人們帶來了或大或小的震撼。

Yahoo Creators整理了十大有些美國人從小吃到大，卻對外國人和移民來說非常陌生甚至奇怪的美式餐點，一起來看看有哪些。

美式肉餅（Meatloaf）

這是一道多數美國人都習以為常，其他國家的人卻覺得非常奇怪的菜：一大塊長得像麵包、上面塗著番茄醬的肉糜。

美式肉餅作為美國具有代表性的家常菜，很容易用隨手可得的食材製成，而且味道相當不錯，在不同的地區還有各種不同的做法。

鮪魚砂鍋（Tuna Casserole）

1950年代開始，美國人對包裝食品的便利性趨之若鶩，包括微波食品和罐頭湯，其中罐頭湯更是成為許多砂鍋菜的秘密武器，而鮪魚砂鍋麵更是成為50年代的非常受歡迎的菜色，陪伴了許多人的童年。

時至今日，仍有些經濟較為拮据或生活忙碌的學生和職場新鮮人，會製作便宜又簡單的鮪魚砂鍋來填飽肚子。

棉花糖花生醬三明治（Fluffernutter）

一道每個麻州人都知道的特色菜，棉花糖花生醬三明治是所有新英格蘭長大小孩的童年回憶。

在兩片白吐司上塗上花生醬和棉花糖製作成的三明治或許聽起來很荒謬，但吃起來非常好吃，也有人會用榛果巧克力醬Nutella來代替棉花糖，甜上加甜。

明尼蘇達壽司（Minnesota Sushi）

在美國中西部被發明出來的「明尼蘇達壽司」可能是很多日本人都沒吃過的變種壽司。

製作方法是將酸黃瓜塗上奶油乳酪、裹上火腿並切成一口大小，雖然長得像壽司，卻和日式料理沒什麼關係。

木上螞蟻（Ants on a Log）

這道點心是許多美國小孩最喜歡的零食之一，也是家長能「騙」孩子吃蔬菜的好方法：在生芹菜上塗滿花生醬、灑上葡萄乾，是比多數市售點心健康許多的零食。

水煮花生（Boiled Peanuts）

在美國南部，水煮花生就像棉花和煙草一樣具有代表性，開車兜風時在路邊時不時就能看見有攤販在賣這樣的小零食。

水煮花生對於很多華人來說或許並不陌生，但除了南部的一些州，很多美國人可能一輩子都沒吃過這樣烹煮的花生。

涼拌捲心菜（Coleslaw）

將捲心菜切碎、加入醋和美乃滋製成的涼拌捲心菜同樣出自美國南部，是南方家庭聚餐的必備菜式。

這道簡單又解膩的配菜成為許多連鎖速食店的菜單而為全美國人民熟知，但對很多外國人而言可能還是很奇怪。

魚餅凍（Gefilte Fish）

猶太 移民帶來美國的料理之一，魚餅凍由魚絞肉、洋蔥、澱粉和雞蛋製成，常常出現在猶太家庭安息日的餐桌上。

這道菜對很多土生土長的美國人來說也是充滿爭議的料理，喜歡的人很喜歡、討厭的人覺得難以下嚥。

吐司夾牛肉（Chipped Beef on Toast）

參與過一戰和越戰的老兵所熟悉的料理，吐司夾牛肉是將切成薄片的牛肉在奶油狀的肉汁中燉煮，然後淋在吐司上的簡單料理。

這道菜可以用罐頭或超市售賣的牛肉片製作，方便快速又美味。

SpaghettiOs罐裝義大利 麵

SpaghettiOs的廣告是許多美國人的童年回憶，這款從1965年就開始登上美國家庭餐桌的罐裝義大利麵，至今依然是許多懶人、忙碌職場人的晚餐救星：只要打開罐頭、倒入碗中、放進微波爐加熱即可。