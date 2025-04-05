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涉性侵醜聞遭免除聖職 前華盛頓大主教麥卡里克辭世

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涉性侵醜聞遭免除聖職 前華盛頓大主教麥卡里克辭世

中央社華盛頓4日綜合外電報導
前華盛頓教區大主教麥卡里克在密蘇里州去世，享壽94歲。(美聯社)
前華盛頓教區大主教麥卡里克在密蘇里州去世，享壽94歲。(美聯社)

美國一名高階神職人員4日表示，前華盛頓大主教麥卡里克（Theodore McCarrick）已在美國去世。麥卡里克是首位因涉性侵而遭羅馬天主教教宗免除聖職的樞機團成員。

「紐約時報」引述梵蒂岡聲明報導，前華盛頓教區大主教麥卡里克在密蘇里州去世，享壽94歲。他生前是羅馬天主教會中面臨性侵指控的最高階美國教士。

法新社報導，華盛頓教區現任大主教麥克勞（Robert McElroy）也證實麥卡里克的死訊。他在聲明中說：「今天，我得知前華盛頓教區大主教麥卡里克過世。」

「此刻，我特別惦記在他擔任神職期間受到他傷害的人。願我們透過他們所承受的長久痛苦，堅定不移地為他們以及所有性侵受害者祈禱。」

麥卡里克在羅馬天主教擔任聖職漫長且傑出，他曾擔任前教宗若望保祿二世（Ppe John Paul II）的人權特使，他在擔任特使期間曾前往衝突地區，並與古巴革命領袖斐代爾．卡斯楚（Fidel Castro）等全球領袖接觸。

曾任紐約教區大主教的麥卡里克，在2000年擔任華盛頓教區大主教，與柯林頓（Bill Clinton）和小布希（George W. Bush）等美國總統往來。

他後來也被封為樞機主教，這是最高階的神職人員之一，也是負責遴選新教宗的選舉人團成員。

但在2018年遭踢爆他過去的不當行為後，梵蒂岡調查發現他在50年前曾性侵一名青少年。他也曾涉嫌性侵其他未成年人與年輕男子。

由於羅馬天主教性侵醜聞不斷擴大，時任教宗方濟各（Pope Francis）2019年在飽受抨擊下免除麥卡里克的聖職，剝奪他作為神父的一切權利，連私下舉行彌撒都不准。

致力於追究性侵者責任的教士性侵倖存者網路（Survivors Network of those Abused by Priests, SNAP）今天發布聲明說，麥卡里克是「羅馬天主教現代歷史中最臭名昭彰且權勢最大的性侵者」，他「從未因他犯下的罪行而遭到究責」。

「雖然他最終被禁止公開從事神職活動、免除聖職、也被奪去樞機的頭銜，但他從未因他對兒童、年輕人、神學生以及其他受他權勢控制的人所造成的巨大傷害而接受審判。」

「他的死亡標誌他生命的終結，但不代表遭到他荼毒的倖存者得到正義。」

教宗 梵蒂岡 小布希

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