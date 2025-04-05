涉性侵醜聞遭免除聖職 前華盛頓大主教麥卡里克辭世

前華盛頓教區大主教麥卡里克在密蘇里州去世，享壽94歲。(美聯社)

美國一名高階神職人員4日表示，前華盛頓大主教麥卡里克（Theodore McCarrick）已在美國去世。麥卡里克是首位因涉性侵而遭羅馬天主教教宗 免除聖職的樞機團成員。

「紐約時報」引述梵蒂岡 聲明報導，前華盛頓教區大主教麥卡里克在密蘇里州去世，享壽94歲。他生前是羅馬天主教會中面臨性侵指控的最高階美國教士。

法新社報導，華盛頓教區現任大主教麥克勞（Robert McElroy）也證實麥卡里克的死訊。他在聲明中說：「今天，我得知前華盛頓教區大主教麥卡里克過世。」

「此刻，我特別惦記在他擔任神職期間受到他傷害的人。願我們透過他們所承受的長久痛苦，堅定不移地為他們以及所有性侵受害者祈禱。」

麥卡里克在羅馬天主教擔任聖職漫長且傑出，他曾擔任前教宗若望保祿二世（Ppe John Paul II）的人權特使，他在擔任特使期間曾前往衝突地區，並與古巴革命領袖斐代爾．卡斯楚（Fidel Castro）等全球領袖接觸。

曾任紐約教區大主教的麥卡里克，在2000年擔任華盛頓教區大主教，與柯林頓（Bill Clinton）和小布希 （George W. Bush）等美國總統往來。

他後來也被封為樞機主教，這是最高階的神職人員之一，也是負責遴選新教宗的選舉人團成員。

但在2018年遭踢爆他過去的不當行為後，梵蒂岡調查發現他在50年前曾性侵一名青少年。他也曾涉嫌性侵其他未成年人與年輕男子。

由於羅馬天主教性侵醜聞不斷擴大，時任教宗方濟各（Pope Francis）2019年在飽受抨擊下免除麥卡里克的聖職，剝奪他作為神父的一切權利，連私下舉行彌撒都不准。

致力於追究性侵者責任的教士性侵倖存者網路（Survivors Network of those Abused by Priests, SNAP）今天發布聲明說，麥卡里克是「羅馬天主教現代歷史中最臭名昭彰且權勢最大的性侵者」，他「從未因他犯下的罪行而遭到究責」。

「雖然他最終被禁止公開從事神職活動、免除聖職、也被奪去樞機的頭銜，但他從未因他對兒童、年輕人、神學生以及其他受他權勢控制的人所造成的巨大傷害而接受審判。」

「他的死亡標誌他生命的終結，但不代表遭到他荼毒的倖存者得到正義。」