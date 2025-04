涉性侵醜聞遭免除聖職 前華盛頓大主教麥卡里克辭世

前華盛頓教區大主教麥卡里克在密蘇里州去世,享壽94歲。(美聯社)

美國一名高階神職人員4日表示,前華盛頓大主教麥卡里克(Theodore McCarrick)已在美國去世。麥卡里克是首位因涉性侵而遭羅馬天主教教宗 免除聖職的樞機團成員。

「紐約時報」引述梵蒂岡 聲明報導,前華盛頓教區大主教麥卡里克在密蘇里州去世,享壽94歲。他生前是羅馬天主教會中面臨性侵指控的最高階美國教士。

法新社報導,華盛頓教區現任大主教麥克勞(Robert McElroy)也證實麥卡里克的死訊。他在聲明中說:「今天,我得知前華盛頓教區大主教麥卡里克過世。」

「此刻,我特別惦記在他擔任神職期間受到他傷害的人。願我們透過他們所承受的長久痛苦,堅定不移地為他們以及所有性侵受害者祈禱。」

麥卡里克在羅馬天主教擔任聖職漫長且傑出,他曾擔任前教宗若望保祿二世(Ppe John Paul II)的人權特使,他在擔任特使期間曾前往衝突地區,並與古巴革命領袖斐代爾.卡斯楚(Fidel Castro)等全球領袖接觸。

曾任紐約教區大主教的麥卡里克,在2000年擔任華盛頓教區大主教,與柯林頓(Bill Clinton)和小布希 (George W. Bush)等美國總統往來。

他後來也被封為樞機主教,這是最高階的神職人員之一,也是負責遴選新教宗的選舉人團成員。

但在2018年遭踢爆他過去的不當行為後,梵蒂岡調查發現他在50年前曾性侵一名青少年。他也曾涉嫌性侵其他未成年人與年輕男子。

由於羅馬天主教性侵醜聞不斷擴大,時任教宗方濟各(Pope Francis)2019年在飽受抨擊下免除麥卡里克的聖職,剝奪他作為神父的一切權利,連私下舉行彌撒都不准。

致力於追究性侵者責任的教士性侵倖存者網路(Survivors Network of those Abused by Priests, SNAP)今天發布聲明說,麥卡里克是「羅馬天主教現代歷史中最臭名昭彰且權勢最大的性侵者」,他「從未因他犯下的罪行而遭到究責」。

「雖然他最終被禁止公開從事神職活動、免除聖職、也被奪去樞機的頭銜,但他從未因他對兒童、年輕人、神學生以及其他受他權勢控制的人所造成的巨大傷害而接受審判。」

「他的死亡標誌他生命的終結,但不代表遭到他荼毒的倖存者得到正義。」