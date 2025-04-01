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消費者採「先享受 後付款」購買 今後將通報信評機構

帳戶出現大額存款 銀行會不會向IRS通報？

「先享受 後付款」買得很爽？當心影響你的信用分數

記者顏伶如／即時報導
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「先享受，後付款」(Buy Now, Pay Later，BNPL)的消費模式從2022年推出以來，累計已有2億7700萬金額。美聯社
「先享受，後付款」(Buy Now, Pay Later，BNPL)的消費模式從2022年推出以來，累計已有2億7700萬金額。美聯社

「先享受，後付款」(Buy Now, Pay Later，BNPL)的消費模式從2022年推出以來，累計已有2億7700萬金額。金融支付機構為消費者提供貸款，讓民眾對於喜歡商品可以先買下再慢慢付款，但其中規模最大的業者Affirm今後將把消費者「先買後付」紀錄通報給信評機構益博睿(Experian)，華爾街日報(WSJ)1日分析，消費者的信用評分(credit scores)可能受到衝擊。

報導指出，Affirm從1日起將把所有「先買後付」新案例通報給益博睿，如同申請房貸、車貸時，紀錄會出現在信用報告一樣；雖然目前只有Affirm開始通報，紀錄只出現於益博睿信用報告，但更多金融支付機構與其他信評機構可能很快跟進。

美國三大信評機構之一環聯資訊(TransUnion)已經開始向兩家「先享受，後付款」金融服務機構索取資料，近期之內就會對消費者與貸款機關提供資訊。

Affirm提供短期、免利息貸款，讓消費者可以買下喜愛的商品，在6周期間分4次付清價格。分成4次完成的「先買後付」紀錄，以往並不像信用卡卡債一樣出現於信用報告裡。但Affirm今後對於所有新案例都將一律通報給益博睿，不管在期限裡按時繳清或出現拖欠。先前Affirm只通報有算利息的長期貸款。

由於BNPL貸款並沒有通報給信評機構，導致放款機關對於借款人財務狀況的了解變得有限。舉例來說，提供2萬元車貸的金融機構無從得知借款人最近是否透過「先買後付」花錢買了昂貴的名牌皮帶。

華爾街日報分析，使用「先買後付」方式購物的民眾，以後交易狀況可能變成永久紀錄，如此結果是好是壞，因人而異。如果在期限之前繳清費用，可能有助於信用評分提高，特別是新申請加入的消費者。不過，有著巨額BNPL貸款、逾期未能繳清，即使紀錄沒有反映在信用評分，還是可能被貸款機構列為警示。

貸款 華爾街

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